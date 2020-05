Morte de um homem negro pela polícia não pode ser normal, diz Obama

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, divulgou uma carta nesta sexta-feira, 29, em que condena a morte de George Floyd na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota.

A morte de Floyd, um homem negro, veio à tona depois de um vídeo no qual se vê um policial branco ajoelhado em seu pescoço por vários minutos, muito embora ele dissesse que não estava conseguindo respirar.

De acordo com Obama, faz parte do “normal” para milhões de americanos serem tratados de forma diferente por causa de sua raça. “Isso não deveria ser ‘normal’ na América de 2020. Não pode ser normal”, disse o ex-presidente democrata.

O assassinato causou revolta na cidade, que está sob protesto há pelo menos três dias.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R

— Barack Obama (@BarackObama) May 29, 2020