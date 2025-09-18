China alerta: IA pode ajudar grupos terroristas a criar armas de destruição em massa

Em um novo documento emitido por importantes órgãos de cibersegurança chineses, o país demonstra preocupação com os riscos apresentados por serviços de inteligência artificial que não possuem regulação sobre quais funções podem oferecer aos usuários.

Especificamente, existe o medo de que, por utilizarem textos ricos e profundos em seu processo de aprendizagem, esses serviços possam aprender de maneira detalhada sobre o funcionamento, fabricação e manuseio de armas perigosas. E que, assim, possam transmitir esse conhecimento a membros de grupos terroristas ou extremistas.

“Sem controle adequado, grupos extremistas e terroristas podem ser capazes de adquirir conhecimento relevante e capacidade de desenhar, manufaturar, sintetizar e usar esse tipo de arma [...] isso tornaria os sistemas de controle existentes ineficazes e intensificaria ameaças à paz e segurança globais e regionais”, diz o documento.

O novo atestado vem como uma atualização à Iniciativa Global de Governança de IA, também feita pela China, que visa a implementação internacional de regras e acordos sobre o uso e os limites da IA. Foi elaborado por organizações afiliadas ao estado, e pela equipe nacional de cibersegurança chinesa, responsável por monitorar a segurança virtual e responder a ataques nessa esfera.

Uma nova era de guerra

Essas preocupações crescem conforme a inteligência artificial é cada vez mais usada em conflitos armados ao redor do mundo. Ao mesmo tempo, mais países, incluindo a China, buscam incorporar IA em seus arsenais, melhorando a precisão e efetividade de suas operações de inteligência.

Em junho deste ano, por exemplo, Israel conduziu uma operação fortemente baseada em inteligência artificial para uma incursão no Iraque.

Guiados por espiões e IA, aviões e drones foram capazes de neutralizar as defesas aéreas do país, o que deu grande liberdade aos bombardeiros israelitas. Além disso, a IA facilitou o processamento de grandes quantidades de dados adquiridos por espiões, facilitando a seleção de alvos.