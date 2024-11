O que Trump deverá fazer em seu 1º dia de volta à Casa Branca

Os EUA se preparam para a transição de governo para o presidente recém-eleito Donald Trump — o republicano toma posse oficialmente em 20 de janeiro.

Trump disse anteriormente que teria uma ambiciosa agenda "logo no primeiro dia" de governo, envolvendo mudanças de políticas, como imigração e clima, e de pessoas, com demissões de generais.

O The Wall Street Journal separou alguns pontos que podem ganhar destaque nas primeiras horas na administração do republicano.

Imigração

Foi um um dos assuntos mais discutidos durante a campanha. Trump prometeu implementar “o maior programa de deportação da história americana” assim que assumir o cargo. Embora um feito logístico tão grande provavelmente leve mais tempo para ser realizado, autoridades familiarizadas com seu planejamento disseram que é provável que ele assine uma ordem executiva pré-redigida quando assumir o cargo, ordenando ao Departamento de Segurança Interna e outras agências que deportem imigrantes sem documentos.

Grande parte da agenda do primeiro dia de Trump girará em torno de seus esforços para reverter muitas das políticas de imigração da era Biden e aprovar algumas das suas próprias para reafirmar suas políticas de tolerância zero, de acordo com o WSJ.

Trump disse que implementaria novamente no primeiro dia do novo governo sua política “Permanecer no México”, que exige que os requerentes de asilo fiquem no México até que seus casos sejam processados ​​pelos tribunais de imigração dos EUA.

Trump também disse que usaria uma ação executiva em seu primeiro dia no cargo para impedir a concessão de cidadania a crianças nascidas nos EUA de pais que tenham entrado ilegalmente nos EUA. Isso provavelmente enfrentará desafios legais.

Demitir Jack Smith e perdoar os infratores de 6 de janeiro

Trump disse que planeja demitir rapidamente o procurador especial Jack Smith, que está coordenando o caso contra Trump na Justiça Federal em Washington, D.C., por seu papel nos atos de 6 de janeiro de 2021.

Smith iniciou conversas com o Departamento de Justiça sobre processos criminais federais pendentes contra Trump. Na sexta, 8, o procurador pediu uma pausa nos processos contra o republicano, para que a Justiça avalie como fica o processo agora que o réu foi eleito presidente do país.

Trump também prometeu perdoar muitas das mil pessoas acusadas de participar da insurreição de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio. Ele chamou as pessoas que enfrentam acusações do episódio de "reféns e prisioneiros políticos".

Mudanças climáticas

Trump disse que assinará uma ordem executiva retirando os EUA mais uma vez do Acordo Climático de Paris, o tratado internacional que implementa os objetivos da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. O presidente Biden, em seu primeiro dia no cargo, trouxe os EUA de volta ao acordo da era Obama depois que Trump o retirou em 2019.

Autoridades próximas a Trump disseram que a ordem foi redigida e estará pronta para Trump assinar em seu primeiro dia no cargo. Especialistas temem mais um retrocesso na discussão sobre a crise do clima com a saída do acordo do segundo país que mais emite gases do efeito estufa - atrás somente da China.