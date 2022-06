O que a mídia internacional disse sobre os assassinatos de Dom e Bruno

O anúncio da Polícia Federal sobre os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira geraram repercussão internacional na imprensa. Jornais e redes de televisão registraram que, após dez dias de buscas, os investigadores tiveram a confissão de que pescador Amarildo Oliveira, conhecido como "Pelado", participou do crime.

Segundo o relato, a dupla foi morta no mesmo dia em que desapareceram, 5 de maio.

O jornal britânico The Guardian publicou a notícia "Dom Phillips e Bruno Pereira: Polícia brasileira encontra dois corpos em busca de desaparecidos", destacando o fato de que a Policia Federal encontrou nesta quinta-feira, "remanescentes humanos" na área de buscas no rio Itaquaí, após colaboração dos suspeitos Pelado e Oseney da Costa de Oliveira.

O norte-americano The Washigton Post destacou a confissão de Pelado, com a manchete "Homem confessa ter matado jornalista e colega desaparecido, diz polícia".

Segundo o superintendente da Polícia Federal no Amazonas, delegado Eduardo Alexandre Fontes, Pelado "narrou com detalhes o crime realizado" e apontou o local onde havia enterrado os corpos.

O francês Le Monde e o norte-americano The New York Times seguiram o mesmo caminho de repercussão, destacando a declaração do pescador.

A TV britânica BBC News reforçou que a Interpol está trabalhando com a polícia brasileira para confirmar a identidade dos corpos.

A Al Jazeera repercutiu também as falas de autoridades brasileiras, e disse que o caso gera um alerta sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, pressionado durante a Cúpula das Américas pela agilidade nas buscas.