“O próximo governo não pode derrubar este muro”, diz Trump no Texas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta terça-feira, 12, que o governo de Joe Biden, que começa a partir do dia 20 de janeiro, não pode derrubar o muro, construído na fronteira com o México. Ele esteve no Texas, na cidade de Alamo, para a inauguração de um trecho da construção que divide os dois países, e que era uma promessa de campanha.

“Nós trabalhamos muito para terminar este trabalho, disseram que nós não faríamos e fizemos. Estamos aqui com o pessoal de serviço de alfândega. Ele é de concreto e aço por dentro, com barras por dentro, o mais forte possível, e estou 100% seguro de que ele é forte. O próximo governo não pode pensar em derrubar. Quando vemos como ele é importante para o nosso país, não vão pensar em derrubá-lo”, disse ele em discurso nesta terça-feira.

Trump ainda falou sobre o processo de retirá-lo antes do fim do mandato. Segundo o presidente, não há risco de invocação da 25ª emenda, em que seria necessário um pedido do vice-presidente Mike Pence. Também disse que o processo de impeachment é uma “farsa”. O Congresso já abriu dois processos contra Trump.

“A 25ª emenda tem zero risco comigo. Quando o governo Biden começar, tenham cuidado com aquilo que vocês querem. Essa farsa do impeachment é uma continuação da pior caça às bruxas no país e causa muita dor, bem mais do que as pessoas entendem”. disse Donald Trump.

No discurso, Donald Trump também mencionou a invasão ao Capitólio, na semana passada, que suspendeu, por algumas horas, a sessão do Congresso que ratificou a vitória de Joe Biden para ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Uma fala de Trump horas antes, na Casa Branca, incitou o protesto.

“Milhões de cidadãos assistiram, na quarta-feira, quando uma turma entrou no Capitólio. E como eu disse várias vezes durante o meu governo, nós acreditamos e respeitamos as tradições dos Estados Unidos. E não estamos rasgando essas tradições. Nós acreditamos no estado de direito e não na violência e na arruaça”, disse.