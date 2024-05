O poder da classe média chinesa no consumo interno do país

Superando as expectativas de projeção do mercado, a economia chinesa registrou um crescimento de 5,3% no terceiro trimestre, em comparação ao mesmo período de 2023, segundo o Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS, sigla em inglês). Esse crescimento tem sido impulsionado por uma combinação de fatores, incluindo investimentos em infraestrutura, industrialização acelerada e uma crescente classe média que está estimulando o consumo interno e o desenvolvimento econômico do país.

Em 2023, por exemplo, o consumo final representou 82,5% do crescimento total do Produto Interno Bruto (PIB) da China, com as vendas no varejo atingindo um recorde de 47,15 trilhões de yuans (aproximadamente US$ 6,50 trilhões). Com o aumento da renda e da classe média, os chineses têm mais dinheiro para gastar em uma ampla variedade de produtos e serviços como varejo, setor automotivo, tecnologia, turismo e alimentação.

O aumento do consumo também está ligado a mudanças demográficas e sociais na China. Com a urbanização em curso e mais pessoas migrando das áreas rurais para as cidades, há uma maior demanda por bens de consumo. Além disso, a política de filho único, que vigorou por décadas, resultou em famílias menores, o que significa mais recursos disponíveis para gastar com cada membro da família.

Classe média chinesa e sua influência no mercado internacional

A atual classe média na China, está chamando a atenção do mercado global por seu imenso potencial de consumo. Eles têm um estilo de vida diferenciado, com foco em viagens, saúde e consumo consciente. Com rendas estáveis e uma busca por qualidade de vida, essa nova classe média está impulsionando a transformação da China de uma potência manufatureira para uma potência de serviços. Setores como assistência médica, educação, turismo, finanças e seguros estão entre as áreas de maior crescimento.

Esse aumento do consumo interno também tem repercussões globais, já que a China se tornou um mercado fundamental para empresas de todo o mundo. O governo chinês tem buscado ativamente incentivar o consumo como uma forma de impulsionar o crescimento econômico de forma sustentável. Isso inclui medidas como redução de impostos, expansão do crédito ao consumidor e investimentos em programas sociais para aumentar a segurança financeira das famílias.

À medida que os chineses aumentam seu poder de compra, a demanda por produtos sustentáveis também cresce. De acordo com um relatório da Associação de Consumidores da China, 80,7% dos consumidores chineses são contra o excesso de embalagens. Esse interesse por sustentabilidade está impulsionando mudanças significativas na indústria, com empresas buscando adaptar-se a essas novas demandas, adotando estratégias sustentáveis, como reduzir materiais de embalagem e usar alternativas ecológicas, com embalagens recicláveis para diminuir o plástico e promover práticas sustentáveis em toda a cadeia de abastecimento.

Por: Daiane Mendes