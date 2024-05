Biden e Trump aceitam debate na TV antes das convenções; veja data

As eleições nos Estados Unidos acabam de ganhar um novo patamar. Depois da troca de farpas entre o Presidente Joe Biden e o ex-Presidente Donald Trump para um possível debate, ambos os candidatos informaram, nesta quarta-feira, 15, que aceitaram um convite da CNN para debate no dia 27 de junho.

Será um confronto fora de série, porque acontece antes das convenções e ditará o tom para os últimos meses da campanha de 2024.

"Recebi e aceitei um convite da @CNN para um debate no dia 27 de junho. A bola está com você, Donald. Como você disse: em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer lugar," disse Biden em uma postagem em X.

I’ve received and accepted an invitation from @CNN for a debate on June 27th. Over to you, Donald. As you said: anywhere, any time, any place. — Joe Biden (@JoeBiden) May 15, 2024

Um oficial da campanha de Trump posteriormente disse à CNN que Trump aceitou a oferta.

Prontos para o debate

Na manhã desta quarta-feira, 15, Biden desafiou Trump para dois debates antes das eleições de novembro e o rival republicano aceitou de maneira imediata. "Estou pronto e com disposição", respondeu Trump em sua rede Truth Social ao desafio de Biden. "Vamos nos preparar para a batalha", acrescentou.

Após meses de incerteza sobre a realização dos tradicionais debates em 2024, Biden propôs ao rival dois encontros.

"Faça o meu dia, amigo. Eu participarei duas vezes, inclusive", disse Biden em um vídeo publicado na rede social X.

"Então, vamos escolher as datas, Donald. Ouvi que você está livre às quartas-feiras", acrescentou o presidente com tom de ironia, em uma referência aos dias de recesso no tribunal de Nova York em que o ex-presidente é julgado há mais de um mês.

Biden evitou os três encontros propostos pela comissão bipartidária de debates eleitorais nos Estados Unidos e optou por dois embates, em junho e setembro, sem plateia e organizados pelos meios de comunicação.

Donald Trump perdeu dois debates para mim em 2020. Desde então, ele não compareceu a nenhum debate. Agora ele está agindo como se quisesse debater comigo novamente", afirmou Biden no vídeo.

Cronograma

Simultaneamente, a campanha de Biden enviou uma carta à Comissão de Debates Eleitorais dos EUA informando que ela rejeitou sua programação para três debates entre setembro e outubro.

Nela, a gerente de campanha Jen O'Malley Dillon indicou que Biden planeja participar de debates organizados por redes de televisão.

O'Malley acrescentou que o formato atual, que tem sido o mesmo há muitos anos, "está fora de sintonia com as mudanças na estrutura de nossas eleições e com os interesses dos eleitores".

A equipe de campanha de Biden propôs o primeiro debate presencial no final de junho "depois que o julgamento criminal de Donald Trump em Nova York provavelmente terminar e depois que o presidente Biden retornar de sua reunião com líderes mundiais na Cúpula do G7".

O segundo deve ser no início de setembro, o que seria a tempo de influenciar a votação antecipada, mas não manteria os candidatos fora da trilha da campanha no "período crítico do final de setembro e outubro".

A carta também propõe regras rígidas para os debates, incluindo a manutenção dos microfones dos candidatos desligados fora do tempo estipulado, para evitar que falem uns sobre os outros.

(Com AFP)