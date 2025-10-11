Novo terremoto de magnitude 6 atinge o sul das Filipinas

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a costa sul das Filipinas na noite deste sábado (11), na hora local, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com o USGS, o terremoto ocorreu a uma profundidade de 59 quilômetros e a 10 quilômetros da cidade de Cagwait, na província de Surigao del Sur, na ilha de Mindanao.

Terremoto de sexta

Na sexta-feira, 10, outro tremor, de magnitude 7,4, também atingiu o sul das Filipinas e disparou alertas regionais de tsunami, que foram posteriormente suspensos.

O terremoto ocorreu a cerca de 20 quilômetros da cidade de Manay, na ilha de Mindanao às 9h43 locais (22h43 de quinta-feira, no horário de Brasília), segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Uma forte réplica de magnitude 6,7 sacudiu a mesma região dez horas depois.

Três mineiros que buscavam ouro em uma mina nas montanhas a oeste de Manay morreram nesta sexta-feira quando o túnel em que estavam desabou devido ao terremoto, disse à AFP Kent Simeon, um oficial de resgate na cidade de Pantukan.

Na cidade de Mati, o maior centro urbano próximo ao epicentro, uma pessoa morreu quando um muro desabou e outra sofreu um ataque cardíaco fatal, disse à AFP o funcionário local de emergências, Charlemagne Bagasol.

Uma morte também foi relatada na cidade de Davao, mais de 100 quilômetros a oeste do epicentro, segundo um comunicado do governo local, que não forneceu mais detalhes.

Na cidade de Montevista também foi reportado um morto por um ataque cardíaco, informou à imprensa Ednar Dayanghirang, autoridade da província.

As autoridades filipinas emitiram um alerta de tsunami logo após o terremoto, ordenando evacuações ao longo da costa leste filipina, onde se temia ondas de até três metros. O alerta se estendeu à Indonésia e Palau, mas nenhum evento marítimo foi registrado.

No fim de setembro, outro tremor de magnitude 6,9 matou 75 pessoas e feriu mais de 1.200 na ilha de Cebu, no norte de Mindanao, segundo dados oficiais.