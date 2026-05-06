Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Novo supercomputador chinês quer ser o mais potente do mundo

Funcionando somente à base de CPUs construídos dentro da China, nova máquina Lingsheng, ou LineShine, mira ultrapassar o americano El Capitan, atualmente o supercomputador mais rápido

China constrói novo supercomputador totalmente com componentes domésticos. Na foto, supercomputador Sunway TaihuLight, predecessor do atual projeto Lingsheng (Xu Congjun/VC/Getty Images)

China constrói novo supercomputador totalmente com componentes domésticos. Na foto, supercomputador Sunway TaihuLight, predecessor do atual projeto Lingsheng (Xu Congjun/VC/Getty Images)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 6 de maio de 2026 às 06h01.

A China revelou recentemente seu novo supercomputador Lingsheng, construído inteiramente com CPUs domésticas, cujo objetivo é ultrapassar a atual máquina mais rápida do mundo em termos de cálculos por segundo, o supercomputador americano El Capitan.

Com os componentes nacionais, a China também foi capaz de contornar controles de exportação americanos na construção do computador – os supercomputadores chineses dependiam de uma mistura de componentes domésticos e americanos, especialmente de empresas como a Nvidia.

O Lingsheng – ou LineShine, como ficou conhecido em inglês – foi projetado para conseguir processar 2 exaflops, ou dois quintilhões de cálculos, por segundo. Em comparação, o El Capitan atinge 1,8 exaflops. Uma outra diferença é a base operatória: a máquina americana e a maioria dos outros supercomputadores pelo mundo, funcionam à base de unidades de processamento gráfico, ou GPU, enquanto a chinesa opera totalmente sobre unidades de processamento central, ou CPU.

A diferença entre os dois é que CPUs, operando em sequência, se destacam em resolver tarefas diversificadas, mas as processam em levas menores, o que requer mais unidades.

Por sua vez, GPUs, operando em paralelo e com maior eficiência energética, são projetadas para tarefas maiores e mais específicas, que se beneficiam desse modo de operação, como simulações em larga escala. O Lingsheng utiliza 47 mil CPUs espalhadas por 92 gabinetes, de acordo com o engenheiro-chefe por trás do projeto, Lu Yutong.

Sem prazo para início das operações

Durante uma conferência em abril na cidade de Shenzhen, no sudeste da China, a vice-diretora do projeto, Huang Xiaohui, disse que a máquina já estava completa tanto em termos de hardware – as partes físicas que a compõem – quanto de software, incluindo o sistema operacional, como um inédito supercomputador totalmente doméstico. Todavia, nenhum prazo foi dado para o início das operações completas.

“Até o final de 2025, concluímos a implantação e ativação completas do sistema, com desempenho sustentado superior a 2 exaflops. Seu desempenho já ultrapassou o do El Capitan, dos Estados Unidos, recolocando a China na posição número 1 do mundo”, disse ela em declarações transmitidas pela Shenzhen TV, uma emissora da cidade.

Huang disse ainda que o Lingsheng utiliza as mais poderosas CPUs da atualidade, adotando uma arquitetura interna integrada que suporta tanto a computação tradicional de alta performance quanto o uso de ferramentas de inteligência artificial.

Acompanhe tudo sobre:ComputadoresChinaEstados Unidos (EUA)Tecnologia

Mais de Mundo

Aéreas cortaram mais de 2 milhões de passagens após alta do combustível

Como o governo Trump quer reduzir o uso de antidepressivos nos EUA

Irã exige acordo 'justo' com EUA e Trump fala em progresso nas negociações

Casa Branca confirma encontro de Lula com Trump em Washington para quinta-feira

Mais na Exame

Mundo

Aéreas cortaram mais de 2 milhões de passagens após alta do combustível

EXAME Agro

Carne não, bets: agropecuária vê apostas como ameaça ao consumo

ESG

Com regras claras para exportação de ITMOs, Brasil pode liderar mercado global de remoção de carbono

Brasil

Integração do Free Flow com CNH do Brasil deve avançar em 30 dias, diz ministro