Nova lei de Trump permite que caçadores matem filhotes de urso

O presidente americano Donald Trump está finalizando novas legislações que permitirão que caçadores no Alaska matem ursos, lobos e seus filhotes mesmo quando eles estiverem em suas tocas.

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos vai mudar as determinações do governo Obama, que baniu práticas de caça de animais bastante criticadas, como atrai-los com alimentos (como os donuts), por exemplo.

Em entrevista ao jornal Anchorage Daily News, o porta-voz dos parques no Alaska, Peter Christian, afirmou que a decisão vai permitir que caçadores matem ursos pretos, incluindo filhotes e mães com filhotes, e que eles usem iscas para atrair também os ursos pardos.

As permissões também incluem a caça de coiotes e lobos e atirar em caribus, animais parecidos com renas, comuns na área.

A nova regulação deve ser publicada ainda nesta semana.