Exportações do Brasil para os EUA caem 20% em setembro; mas vendas para China e UE aumentam

As exportações de produtos do Brasil para os Estados Unidos caíram 20,3% em setembro, na comparação com o ano anterior, em meio ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump. No entanto, houve alta das vendas totais do país para o exterior, de 7,2%.

No mês passado, o Brasil vendeu US$ 2,58 bilhões em produtos aos americanos, uma queda de 20,3%. Já as importações de produtos dos EUA para cá aumentaram 14,3% em setembro e atingiram US$ 4,35 bilhões de dólares. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

Já no acumulado do ano, as exportações do Brasil para os EUA caíram apenas 0,6%, de janeiro a setembro, e o volume somou US$ 29,21 bilhões.

Na soma geral, que considera exportações para todos os países, o Brasil exportou 7,2% a mais em setembro do que no mesmo mês do ano passado. As vendas somaram US$ 30,53 bilhões.

Com isso, a balança comercial brasileira (importações menos exportações) fechou o mês com superávit de US$ 2,99 bilhões. No saldo do ano até agora, há superávit de US$ 45,48 bilhões, valor 22,5% menor do que o mesmo período do ano passado.

A queda das vendas aos EUA foi compensada por alta nas vendas para a Argentina (24,9% a mais), China (+14%) e União Europeia (+2%).

O crescimento mais forte nas exportações veio da agricultura, com 18% de alta das exportações. A indústria extrativa subiu 9,2% nesse indicador.

Em agosto, Trump impôs uma tarifa de 50% aos produtos brasileiros, com centenas de exceções. Os dois países negociam a situação e Trump teve uma conversa com Lula nesta segunda-feira, 6. Os líderes disseram que planejam um encontro presencial para avançar com as negociações.

Produtos que o Brasil exportou mais

A expansão das exportações em setembro foi puxada, principalmente, pelo crescimento nas vendas dos seguintes produtos. Os dados se referem ao mesmo mês de 2024.

Milho não moído, exceto milho doce ( 22,5%)

Café não torrado (11,0%)

Soja ( 20,2%)

Pedra, areia e cascalho ( 50,3%)

Minério de ferro e seus concentrados ( 3,3%)

Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos (16,6%)

Carne bovina fresca, refrigerada ou congelada (55,6%), Veículos automóveis de passageiros (50,0%)

Ouro, não monetário (94,4%)

Produtos que o Brasil exportou menos

Queda de exportações por produto, na comparação entre setembro de 2025 com setembro de 2024: