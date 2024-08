Nicarágua decide expulsar embaixador brasileiro, diz imprensa local

Já o ex-embaixador da Nicarágua na Organização dos Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, confirmou a expulsão, com base também em informações do Ministério de Relações Exteriores nicaraguense.

Relação Lula e Ortega

Lula tem relação de longa data com Daniel Ortega. Recentemente, porém, ele disse à imprensa internacional que o ditador da Nicarágua não tem atendido as suas ligações desde que tentou interceder pela liberação do bispo.

Após audiência com o papa Francisco em Roma no ano passado, Lula falou que tentaria mediar a relação entre a Igreja e o país caribenho. “A única coisa que a Igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo para vir para a Itália. E eu pretendo falar com Daniel Ortega a respeito, para ele liberar o bispo. Não tem por que o bispo ficar impedido de exercer suas funções na Igreja. Não existe essa possibilidade. Eu vou tentar ajudar se puder ajudar”, disse o presidente brasileiro

O Brasil chegou a expressar preocupação no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a situação na Nicarágua. No entanto, não assinou a declaração de 55 países que condenava os crimes contra humanidade cometidos pelo regime de Ortega.

Segundo o índice V-DEM, que mede o status das democracias pelo mundo, a Nicarágua é uma autocracia. Ortega foi reeleito para o quarto mandato em 2021, em eleições apontadas pelos Estados Unidos como "nem justas nem livres".