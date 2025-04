Netanyahu defende ataque a Beirute: 'Israel não permitirá que Hezbollah se fortaleça'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e seu ministro da Defesa, Israel Katz, defenderam o ataque realizado neste domingo contra edifícios na região suburbana de Dahye, no sul da capital do Líbano, Beirute, onde, segundo as Forças de Defesa israelenses (FDI), o grupo xiita Hezbollah armazenava mísseis.

“Israel não permitirá que o Hezbollah se fortaleça e represente uma ameaça em qualquer lugar do Líbano”, disseram eles em um comunicado conjunto.

As autoridades israelenses advertiram que consideram o governo libanês “diretamente responsável” por impedir o restabelecimento do grupo no país.

De acordo com a mensagem, compartilhada pelo gabinete do presidente israelense, o prédio alvo armazenava “mísseis de precisão” do Hezbollah, que representavam “uma ameaça significativa ao Estado de Israel”.

As FDI disseram mais tarde que o armazenamento dos mísseis era “uma clara violação dos acordos entre Israel e o Líbano”.

Escalada e ações recentes

“A organização terrorista Hezbollah sistematicamente incorporou os mísseis à população civil libanesa, explorando-a cinicamente como escudo humano”, afirmaram as FDI.

As forças israelenses também ressaltaram que continuarão a agir para “eliminar qualquer ameaça” ao país.

Neste domingo, as FDI realizaram ao menos quatro bombardeios nas proximidades desse edifício em Dahye, apenas meia hora depois de ordenarem a saída dos moradores.

Não houve relatos sobre vítimas do ataque.

Aviões israelenses bombardearam fortemente Dahye em setembro, outubro e novembro do ano passado, em uma escalada contra o Hezbollah que eliminou a liderança do grupo, incluindo seu líder há décadas, Hassan Nasrallah, no próprio Dahye.

Desde então, e apesar de os ataques israelenses terem se tornado menos frequentes após a assinatura de um cessar-fogo com o Líbano em novembro, Israel ocasionalmente retoma ataques na região, argumentando que o grupo xiita está tentando restabelecer sua presença.

As forças israelenses atacaram Dahye no início de abril, e ao menos quatro pessoas morreram devido a essa ação.