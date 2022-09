Navio de Singapura encalha no Canal de Suez, no Egito

Um petroleiro encalhou na noite desta quarta-feira no Canal de Suez, no Egito, provocando um breve bloqueio da hidrovia. Equipes de rebocadores trabalharam no local para liberar a passagem.

De acordo com o "The Washington Post", o navio Affinity V, de bandeira de Singapura, ficou preso em um trecho de pista única do canal. A informação é atribuída a George Safwat, porta-voz da Autoridade do Canal de Suez.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.

Em entrevista a uma rede de televisão egípcia, Safwat afirmou que a embarcação voltou a refluir pouco depois dos trabalhos dos rebocadores. Ele acrescentou que o navio fazia parte de um comboio que saiu de Portugal e estava a caminho do porto de Yanbu, na Arábia Saudita, no Mar Vermelho.

De acordo com a Reuters, o navio-tanque Aframax Affinity V perdeu o controle no Canal de Suez quando se dirigia para o sul.

"Ela temporariamente obstruiu o tráfego e agora está voltado para o sul novamente, mas movendo-se lentamente com a ajuda do rebocador", informou a Reuters, citando o serviço de monitoramento de navios TankerTrackers.

Acidentes no passado

Em março de 2021, um enorme cargueiro de contêineres de centenas de milhares de toneladas bloqueou o Canal de Suez e provocou um engarrafamento de embarcações. O Ever Given fechou o tráfego em ambas as direções, resultando em um atraso de mais de 400 navios devido ao incidente.

Por que o Canal de Suez é tão importante?

A embarcação de 400 metros de comprimento — o equivalente a quatro campos de futebol — e 59 metros de largura tinha saído do porto chinês de Yantián com destino à cidade portuária de Roterdã, na Holanda.

O Ever Given foi totalmente desencalhado do canal de Suez em 29 de março de 2021, uma semana após ter interrompido a travessia.