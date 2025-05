Mulher é baleada e presa em frente à sede da CIA, nos EUA

Uma mulher foi baleada e detida por agentes da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês) na manhã desta quinta-feira, 22, em frente à sede da agência, em Langley, na Virgínia. Segundo um porta-voz da CIA ouvido pela agência Reuters, "a equipe de segurança abordou uma pessoa do lado de fora dos portões principais", que foram fechados durante o tiroteio, e os funcionários foram orientados a utilizar rotas alternativas.

O episódio ocorreu horas depois do assassinato de dois funcionários da Embaixada de Israel no centro de Washington, mortos por um atirador solitário na noite de quarta-feira. Até o momento, ainda de acordo com a agência Reuters, as autoridades afirmam que não há indícios de que os dois incidentes estejam relacionados.