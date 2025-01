Morre japonesa de 116 anos considerada a pessoa mais longeva do mundo

Tomiko Itooka, uma japonesa de 116 anos de idade reconhecida como a pessoa mais longeva do mundo, morreu de causas naturais no fim do ano passado, informou neste sábado a prefeitura de Ashiya, no oeste do Japão.

Itooka, que nasceu em 23 de maio de 1908 na cidade de Osaka, no oeste do país, morreu em 29 de dezembro na casa de repouso de Ashiya onde ela residia.

A mais velha de três irmãos, ela se tornou a pessoa viva mais velha do Japão em dezembro de 2023, após a morte de Fusa Tatsumi, outra japonesa de 116 anos que vivia em Kashiwara, também no lado ocidental do arquipélago.

Posteriormente, ela foi reconhecida como a pessoa mais longeva do mundo pelo Guinness World Records em setembro de 2024, após a morte da mulher que detinha esse posto anteriormente, Maria Branyas Morera, da Espanha, que morreu aos 117 anos de idade em Olot, na província de Girona.

De acordo com as autoridades municipais, Itooka viveu em Ashiya por cerca de 30 anos.

O prefeito da cidade, Ryosuke Takashima, emitiu uma declaração transmitida pela emissora japonesa "NHK" na qual ofereceu suas condolências à família e agradeceu por ela ter escolhido a cidade para passar os últimos anos de sua vida.

"A sra. Itooka nos deu muita coragem e esperança durante toda a sua longa vida", afirmou.