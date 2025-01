Surto de gripe aviária faz com que Japão sacrifique 50 mil frangos

As autoridades japonesas iniciaram no domingo o abate de cerca de 50 mil frangos após um surto de gripe aviária em uma fazenda na região de Iwate, no norte do país. Este é o 19º surto de gripe aviária da temporada no Japão, segundo o Ministério da Agricultura.

Testes realizados na fazenda em Iwate confirmaram que o vírus da gripe aviária foi o responsável pelo surto, informou o ministério, levando ao abate de 50 mil aves no local, de acordo com as autoridades regionais.

A região também proibiu o deslocamento de 170 mil aves criadas em outras duas fazendas situadas em um raio de três quilômetros.

Cerca de 3,8 milhões de aves em um raio de 10 quilômetros da fazenda infectada devem permanecer na área por enquanto.

Na quinta-feira, outra fazenda em Iwate e uma empresa na região central de Aichi também foram afetadas pelo vírus, iniciando o abate de 120 mil e 147 mil aves, respectivamente.

Em 29 de dezembro, foi confirmado um surto em uma fazenda na província de Ibaraki, no leste do Japão, resultando no abate de mais de um milhão de aves.

Quando o H5N1 começou a se espalhar?

A cepa H5N1 foi descoberta pela primeira vez em 1996 em gansos criados no sul da China. Ele provou ser hábil em "saltar" para outros continentes e espécies, e se espalhou por aves comerciais em cativeiro de todo o mundo; governos ordenaram o abate de milhões de aves para limitar o contágio.

Uma variante que surgiu em 2020 levou a infecções em mamíferos na Espanha e leões marinhos peruanos. A mesma cepa está destruindo aves nos EUA e ganhou espaço entre vacas, com casos surgindo entre pessoas que trabalham com animais doentes.

Embora essas infecções tenham despertado maior atenção, o período de 2017 a 2024 foi o mais tranquilo de atividade do H5N1 em humanos desde que o vírus apareceu pela primeira vez