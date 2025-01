Moody’s eleva nota da Argentina após medidas econômicas de Milei

A agência de classificação de risco Moody’s anunciou a elevação da nota de crédito da Argentina, um avanço atribuído às ações econômicas promovidas pelo governo do presidente Javier Milei. A perspectiva do país também foi ajustada de “estável” para “positiva”, indicando maior confiança no futuro econômico da nação.

A nota de crédito, ou rating soberano, é uma avaliação feita por agências especializadas, como Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, para medir a capacidade de um país de cumprir suas obrigações financeiras, ou seja, pagar suas dívidas.

Essa classificação funciona como um termômetro para investidores internacionais, refletindo o nível de risco associado ao país. Notas altas sugerem economias estáveis e confiáveis, enquanto notas baixas indicam maiores riscos de inadimplência. Apesar do recente ajuste, a Argentina permanece com uma classificação baixa, no terceiro menor grau, ao lado de países como Equador, Bolívia e Etiópia.

A decisão da Moody’s ocorre após o primeiro ano da gestão de Milei, marcada por medidas para conter a inflação, reforçar as reservas internacionais e corrigir desequilíbrios fiscais. Segundo a agência, “ajustes fiscais decisivos e a interrupção do financiamento monetário foram eficazes em resolver desequilíbrios.” Esses avanços foram reconhecidos por investidores e analistas, como os de Wall Street, que elogiaram as políticas adotadas.

Por outro lado, a Moody’s alertou que o caminho da recuperação não está livre de obstáculos. “Novos desafios surgirão e podem comprometer o progresso alcançado até agora,” afirmou Jaime Reusche, analista da agência, referindo-se aos riscos envolvidos no plano de reestruturação econômica do país.

Apesar da elevação da nota, o mercado financeiro reagiu com cautela. Os títulos em dólar da Argentina, com vencimento em 2035, foram negociados a 67 centavos por dólar, segundo a Bloomberg, mostrando que a desconfiança ainda persiste entre os investidores.