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‘Quem sou eu sem o crachá?’: após anos em farmacêuticas, ela fez da sua carreira um patrimônio

Após 15 anos no setor farmacêutico, empresária mostra como transformar experiência em ativo de valor

Mirella Franco Melo, Autora do livro Carreira com Valuation e Estrategista de Carreiras e Negócios

Mirella Franco Melo, Autora do livro Carreira com Valuation e Estrategista de Carreiras e Negócios

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10h19.

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“Eu costumo dizer que muitos profissionais vivem presos a uma gaiola de ouro.” A imagem, usada por Mirella Franco Melo, autora do livro Carreira com Valuation e Estrategista de Carreiras e Negócios, traduz o dilema de quem constrói carreiras sólidas em grandes empresas, mas se vê limitado pelo modelo tradicional de trabalho. 

Foi o ponto de partida para a mudança de rumo de uma executiva que passou mais de 15 anos no setor farmacêutico até descobrir que sua experiência acumulada poderia ser tratada como patrimônio, mais especificamente, um capital intelectual capaz de gerar negócios, conselhos e até um livro.

Do crachá à crise identitária

A primeira posição de liderança veio aos 22 anos. O ambiente altamente regulado da indústria farmacêutica exigia postura firme e constante avaliação. Mas a estabilidade aparente ruiu com a demissão de um cargo estratégico. “A demissão gera crise identitária. Quem sou eu sem o crachá?”, relembra.

O episódio a fez cogitar o empreendedorismo, ainda que com receio. O processo de recolocação profissional mostrou possibilidades, mas o peso da “gaiola de ouro” — salários e benefícios que trazem segurança, mas também limitam movimentos — parecia impedir a transição.

O encontro com o capital intelectual

O contato com o mercado financeiro veio em conversas com o marido, executivo da área. Foi quando ela ouviu pela primeira vez a provocação: “empreender com o seu capital intelectual”

A ideia ganhou força ao comparar a carreira a uma empresa. “Nós simulamos um fluxo de caixa descontado aplicado à carreira. No modelo CLT, dificilmente se alcança liberdade financeira. No empreendedorismo, as possibilidades se ampliam.”

Mirella Franco Melo, Autora do livro Carreira com Valuation e Estrategista de Carreiras e Negócios

O passo de fé no empreendedorismo

A oportunidade surgiu ao observar empresas que prestavam serviços técnicos para a indústria farmacêutica. Elas vendiam exatamente o que ela já tinha, o conhecimento especializado

Sem aporte financeiro, negociou a entrada como sócia oferecendo trabalho. “Eu recebia bonificações pelos projetos, e a diferença em relação ao salário ficava represada para comprar minhas cotas.” Em três anos, já possuía metade do negócio.

Da venda ao conselho e ao livro

Cinco anos depois, vendeu sua participação e conquistou independência financeira. O movimento abriu espaço para o ingresso em conselhos de administração e na formação do Advanced Boardroom Program for Women (ABP-W), da Saint Paul. A jornada coincidiu com a perda da mãe, o que reforçou o processo de autoconhecimento.

Dessa experiência nasceu o livro Carreira com Valuation (Editora Gente), em que defende que trajetórias profissionais devem ser vistas como ativos de valor. 

"O corporativo educa para resolver problemas de empresas, mas não ensina a olhar a própria carreira como patrimônio"Mirella Franco Melo, Autora do livro Carreira com Valuation e Estrategista de Carreiras e Negócios.

O legado do capital intelectual

Hoje, como conselheira, investidora-anjo e mentora de startups, a executiva resume a lição central: “Quando você entende que sua trajetória tem valuation, começa a criar legados mais duradouros.”

Transforme trajetória em legado de liderança. Faça como Mirella Franco Melo e desenvolva sua carreira para conquistar espaço em conselhos e decisões estratégicas de alto impacto. Inscreva-se agora no Advanced Boardroom Program for Women – ABP-W da Saint Paul

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingHigh Impact ProgramsABPW

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