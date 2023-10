Militares israelenses preparam zona humanitária no sul de Gaza

O exército israelense disse que está planejando aumentar a assistência humanitária à Faixa de Gaza nesta semana e preparando uma zona, na região sul de Khan Younis, que poderia acomodar centenas de milhares de palestinos deslocados por semanas de bombardeios e operações terrestres recentes.

"Coordenamos essa zona com a comunidade internacional, especialmente com as Nações Unidas, e dissemos que evitaremos agir nessa zona humanitária enquanto os residentes de Gaza forem para essa zona", disse o coronel Elad Goren, chefe do Cogat, o órgão militar israelense responsável pela ligação com os palestinos e pela passagem da fronteira para a faixa.

Desde que o primeiro comboio de ajuda internacional foi autorizado a entrar em Gaza, há mais de uma semana, pouco mais de 80 caminhões entraram - uma pequena fração do que os grupos humanitários dizem ser necessário para uma população de mais de 2 milhões de pessoas.

Muitos residentes não confiam nas promessas do exército israelense de uma chamada zona segura, após o órgão militar ter dito às pessoas para se mudarem do norte de Gaza para o sul para sua segurança e, posteriormente, ter bombardeado as áreas do sul diariamente.

A ONU se opõe ao movimento forçado de populações civis, e grupos de ajuda humanitária levantaram preocupações sobre o fato de a ajuda humanitária ser usada para incentivar o deslocamento em massa.

Conexão começa a retornar em Gaza

Os serviços de internet e celular começaram a retornar em Gaza neste domingo após uma grande interrupção, segundo moradores, uma operadora de telefonia móvel e um observador externo dos fluxos globais de dados.

Gaza perdeu quase toda a conectividade na sexta-feira e os civis ficaram isolados do mundo exterior. O apagão quase total dificultou os serviços de emergência, incluindo ambulâncias tentando alcançar os feridos, disseram grupos humanitários.

Quando o acesso à internet retornou, alguns residentes em Gaza postaram mensagens nas mídias sociais dizendo que estavam vivos. Outros compartilharam fotos e vídeos do que disseram ser vítimas do pesado bombardeio de Israel na sexta-feira.Alguns moradores relataram, no entanto, que a conectividade permaneceu irregular. Jawwal, uma operadora de rede em Gaza, disse hoje que o acesso fixo, móvel e à internet está sendo gradualmente restaurado no território.

Alp Toker, diretor da Netblocks, uma organização independente que rastreia os fluxos de internet, reforçou que o serviço estava retornando aos níveis vistos antes das greves de sexta-feira, embora permanecesse abaixo dos níveis vistos antes de 7 de outubro, quando o conflito eclodiu.

