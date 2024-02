Milenar, Festival Nu aceita mulheres pela 1ª vez no Japão — em sua última edição

As mulheres foram autorizadas a participar do chamado "Festival Nu" no Japão pela vez da história do evento, que acontece há 1250 anos.

Sete grupos de mulheres participaram do ritual na última quinta-feira, que se diz afastar os espíritos malignos e onde os participantes rezam pela felicidade. Apesar do nome, os participantes não estão nus.

Muitas mulheres usavam "Happi Coats" (roupões que chegam até os quadris) e shorts que são normalmente usados em festivais japoneses, embora os homens apenas usassem tangas semelhantes às usadas por lutadores de sumô.

Naruhito Tsunoda, um sacerdote do santuário, disse que nunca houve uma proibição de participação das mulheres, e algumas até fizeram pequenas oferendas como indivíduos antes. No entanto, quando um grupo de mulheres perguntou no ano passado se poderiam se juntar, dizer 'sim' foi fácil.

O evento deste ano deve marcar a ultima edição do festival, em mais uma vítima do evelhecimento da população. Em uma publicação online, os organizadores do evento disseram que foi difícil encontrar jovens suficientes para participarem da celebração, já que existe uma pressão muito grande sobre as exigências do ritual que apenas os mais velhos estariam dispostos a seguir.

Os hadaka matsuri, em japonês, ficaram conhecidos por seus participantes que usam poucas peças de roupas. Homens de todas as idades participam do ritual para trazer sorte para o ano, mas ele é especialmente recomendado para aqueles entre 23 e 42 anos, período chamado de como yakudoshi, idades de azar.

Na primeira parte do festival, os participantes bebem saquê para purificar o corpo e saem pelas ruas. Depois, entram em lagoas ou jogam água gelada em si mesmos para continuar a purificação. Mas a parte mais famosa vem depois disso, quando os homens disputam fisicamente dois pedaços de madeira, chamados de shinji, dentro do templo. Acredita-se que o homem que conseguir um dos pedaços terá sorte durante o ano.

As mulheres não participaram dessa última parte do evento. Tsunoda disse que seria difícil abrir essa atividade do festival para mulheres devido ao aspecto físico.

O relatório do Fórum Econômico Mundial que mede a igualdade de gênero classificou o Japão em 125º lugar entre 146 países em 2023, abaixo do 116º lugar em 2022.

Em resposta, o governo do Japão no ano passado disse que iria promover a melhoria da participação das mulheres na sociedade. Em setembro, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, fez uma reforma ministerial para colocar mais mulheres em cargos de alto escalão.

O premiê também tem tentado convencer mulheres a terem filhos, em meio à queda da natalidade no Japão e ao envelhecimento da população. Em junho do ano passado, o governo anunciou investimento de cerca de R$ 127,3 bilhões em bônus para apoiar quem decidir ter bebês, com licenças prolongadas e auxílio para escolas.