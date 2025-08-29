México confirma visita de Marco Rubio, que se reunirá com Sheinbaum em 3 de setembro

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou nesta sexta-feira a visita ao país do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, no dia 3 de setembro.

“Já podemos divulgar as datas. No dia 3 de setembro, ele estará aqui e teremos uma reunião com ele”, afirmou a presidente mexicana em entrevista coletiva.

A visita de Rubio faz parte de uma viagem em que ele também irá ao Equador, com o objetivo de impulsionar temas como o desmantelamento de cartéis, frear o tráfico de fentanil, deter a migração ilegal e promover o comércio, conforme divulgado na quinta-feira pelo Departamento de Estado dos EUA.

“(A visita) está no sentido do entendimento que estamos tendo, tudo no âmbito do respeito à nossa soberania, sem interferência mútua, de responsabilidade compartilhada e de que cada um atua em seu território. Esse é o âmbito do entendimento que estamos acordando.

Embora não haja muitos detalhes sobre a visita, Sheinbaum disse que durante o encontro “não necessariamente” será assinado um acordo de segurança no qual se vem trabalhando há meses, desde a chegada de Donald Trump à presidência dos EUA.

“Não necessariamente será assinado. Tem seus protocolos, tudo o que tem a ver com as relações bilaterais, mas é um entendimento que temos entre nossos governos, que é muito, não tem nada, não há nada, digamos, muito novo”, acrescentou.

Ela afirmou que o “entendimento” com o governo dos EUA está relacionado à segurança e inclui colaboração para investigações conjuntas, compartilhamento de informações e treinamento bilateral.

Sheinbaum disse que aproveitará para informar Rubio sobre tudo o que o México está fazendo em diversos setores e, em particular, no tema da segurança e revelou que as autoridades americanas propuseram uma maior intervenção no México.

“Nós dissemos que não. Isso é muito claro para nós. Nunca assinaremos algo que, da nossa perspectiva, viole a soberania ou o nosso território. Nunca”, enfatizou.

A visita de Rubio ocorre em um momento em que Washington está reforçando a luta contra grupos criminosos com conexões transnacionais, desde os cartéis mexicanos até a gangue transnacional Tren de Aragua e Cartel dos Sóis, ambos com origem na Venezuela, com quem a tensão está alta devido ao grande destacamento militar americano no Caribe para combater o tráfico de drogas.

No México, Rubio deve discutir o novo acordo bilateral de segurança que busca uma maior coordenação para combater o fluxo de narcóticos para os EUA, especialmente o fentanil, e de armas para o México, a fim de cortar o abastecimento dos cartéis.