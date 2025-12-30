Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

México aumenta tarifas sobre produtos importados — Brasil está na lista

Nova política comercial entra em vigor em 1º de janeiro e afeta setores como têxteis, automotivo e aço

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 16h22.

O governo do México vai impor, a partir desta quinta-feira, 1º, tarifas de até 35% sobre milhares de produtos importados de países com os quais não possui acordos comerciais, inclusive com o Brasil.

A medida foi aprovada pelo Congresso mexicano no início de dezembro e atinge mercadorias vindas sobretudo da Ásia, como China, Índia, Coreia do Sul, Tailândia e Indonésia.

Entre os itens impactados estão automóveis, autopeças, têxteis, vestuário, plásticos e aço.

Segundo o Ministério da Economia, a mudança tem como objetivo proteger cerca de 350 mil empregos em setores considerados sensíveis, como calçados, vestuário, aço e automotivo.

O governo também estima arrecadar US$ 3,76 bilhões em receitas fiscais adicionais em 2026 com as novas tarifas.

A presidente Claudia Sheinbaum, recém-empossada, afirmou que as tarifas não são direcionadas a um país específico e buscam corrigir desequilíbrios comerciais e fortalecer a produção local.

Impacto no Brasil

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o México importou US$ 11,7 bilhões do Brasil em 2024, dos quais US$ 1,7 bilhão podem estar sujeitos às novas tarifas.

De forma geral, a medida afeta 232 produtos e 16 setores da indústria de transformação, principalmente automóveis, borracha e plástico, máquinas e equipamentos, químicos e metalurgia.

Ainda de acordo com a CNI, a tarifa média de importação passaria de 16,1% para 33,8%, podendo chegar a 50% em alguns produtos.

Embora o Brasil seja expressivamente afetado, o maior impacto ocorreria na Ásia. Segundo o levantamento da CNI, a China seria a nação mais afetada, com cerca de US$ 34,2 bilhões sujeitos a novas tarifas.

Na sequência, aparecem a Coreia do Sul (US$ 5,8 bilhões), a Índia (US$ 3,1 bilhões) e a Tailândia (US$ 1,8 bilhão). Com exceção dos países asiáticos, o Brasil seria o país mais prejudicado pelas novas tarifas do México.

A publicação oficial das regras, com os produtos tarifados e os percentuais detalhados, foi feita no Diario Oficial de la Federación em 29 de dezembro.

Acompanhe tudo sobre:MéxicoTarifas

Mais de Mundo

Ladrões usam furadeira e roubam 30 milhões de euros em banco da Alemanha

Israel vai suspender mais de 20 organizações humanitárias em Gaza

Aeroportos brasileiros são os que mais movimentam aeronaves na América Latina

Cazaquistão aprova lei que restringe propaganda LGBT no país

Mais na Exame

Pop

Parques da Disney terão áreas fechadas e novas atrações a partir de 2026

Esporte

Endrick no Lyon: quando será a estreia do jogador no novo clube?

Apresentado por ALLOS

Legado da COP30: ALLOS reforça papel dos shoppings para o desenvolvimento sustentável

Mercados

Bolsas da Europa têm melhor ano desde 2021 e Stoxx 600 fecha em recorde