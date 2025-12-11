México aprova tarifas de até 50% sobre China e outros países da Ásia

O Senado mexicano aprovou, nesta quarta-feira, 10, um projeto de lei que impõe tarifas de até 50% sobre mais de 1.400 produtos provenientes de países asiáticos que não possuem acordos comerciais com o México. A medida atinge uma ampla variedade de itens, como roupas, metais e peças automotivas, com o principal foco nos produtos fabricados na China.

Com 76 votos favoráveis, 5 contrários e 35 abstenções, a nova legislação estabelece que as tarifas começarão a ser aplicadas em 2026. O Ministério das Finanças do México estima que essa ação gerará 52 bilhões de pesos (aproximadamente US$ 2,8 bilhões) em receitas adicionais no próximo ano.

Possíveis retaliações da China

A aprovação acontece em meio a uma crescente tensão comercial com a China, que mantém um superávit comercial considerável com o México. O Ministério do Comércio chinês criticou a medida, sugerindo que o México poderia enfrentar retaliações, com o foco no cobre, um dos principais produtos de exportação do país.

A tarifa de 50% sobre carros fabricados na China também visa proteger a indústria automotiva local, que tem visto um aumento significativo nas importações de veículos chineses, que atualmente detêm 20% do mercado mexicano.