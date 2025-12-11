Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

México aprova tarifas de até 50% sobre China e outros países da Ásia

Senado mexicano aprova novas tarifas para proteger a indústria local, com foco nos produtos da China e outras nações asiáticas. Medida começa em 2026

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 05h51.

Última atualização em 11 de dezembro de 2025 às 05h54.

O Senado mexicano aprovou, nesta quarta-feira, 10, um projeto de lei que impõe tarifas de até 50% sobre mais de 1.400 produtos provenientes de países asiáticos que não possuem acordos comerciais com o México. A medida atinge uma ampla variedade de itens, como roupas, metais e peças automotivas, com o principal foco nos produtos fabricados na China.

Com 76 votos favoráveis, 5 contrários e 35 abstenções, a nova legislação estabelece que as tarifas começarão a ser aplicadas em 2026. O Ministério das Finanças do México estima que essa ação gerará 52 bilhões de pesos (aproximadamente US$ 2,8 bilhões) em receitas adicionais no próximo ano.

Possíveis retaliações da China

A aprovação acontece em meio a uma crescente tensão comercial com a China, que mantém um superávit comercial considerável com o México. O Ministério do Comércio chinês criticou a medida, sugerindo que o México poderia enfrentar retaliações, com o foco no cobre, um dos principais produtos de exportação do país.

A tarifa de 50% sobre carros fabricados na China também visa proteger a indústria automotiva local, que tem visto um aumento significativo nas importações de veículos chineses, que atualmente detêm 20% do mercado mexicano.

Acompanhe tudo sobre:MéxicoÁsiaChina

Mais de Mundo

Trump diz que Petro pode ser 'o próximo' após Maduro

EUA apreendem petroleiro na costa da Venezuela em meio à pressão sobre Maduro

Guiana amplia cooperação militar com EUA em meio à crise com Venezuela

Luis Arce, ex-presidente da Bolívia, é preso em meio a investigação de corrupção

Mais na Exame

Carreira

‘Sonhos só viram realidade com ação e disciplina’: a jornada dessa líder que aprendeu a executar

Mercados

'Ressaca' do Copom e auxílio-desemprego nos EUA: o que move os mercados nesta quinta

Esporte

Alemanha terá mulher pela 1ª vez mulher na presidência de um clube de elite

Brasil

Senado aprova PL Antifacção; texto volta à Câmara