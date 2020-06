Manifestantes derrubam estátua de vendedor de escravos; veja vídeo

Manifestantes ingleses derrubaram a estátua de um traficante de escravos do século 17 durante um protesto neste domingo (7) em Bristol, no sul do país. A estátua de Edward Colston foi arrancada com uma corda pelos protestantes e jogada em um rio que corta a cidade.

O traficante de escravos ficou rico transportando mais de 84 mil homens, mulheres e crianças negros negociados como escravos na África.

A estátua em homenagem ao escravocrata havia sido erguida em em 1895 e já era alvo de críticas há um tempo. Já haviam sido registradas diversas petições para a retirada do monumento.

Alguns protestantes colocaram o joelho sobre o pescoço da estátua em referência ao modo como um policial branco matou asfixiado o ex-segurança, de 46 anos, George Floyd, fato que desencadeou uma onde de protestos pelos Estados Unidos e que chegou á Europa e ao Brasil. Nos protestos europeus, pautas como os direitos a imigrantes também foram citadas.

Confira o vídeo