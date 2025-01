COP30: Lula diz ter certeza que países ricos não darão R$ 100 bi para combater mudanças climáticas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou "ter certeza" de que países ricos não vão cumprir o compromisso de repasssar R$ 100 bilhões por ano para nações em desenvolvimento para investirem em políticas de combate às mudanças climáticas. Em entrevista nesta quinta-feira, o petista citou como exemplo de que a meta não será cumprida foi a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de deixar o Acordo de Paris.

"O Trump acabou de anunciar a saída do Acordo de Paris, Os EUA já não tinham cumprido o acordo de Kioto. Ou seja, os países se comprometeram a dar US 100 bi por ano dos países em desenvolvimento e até hoje não deram. Agora a necessidade é de US$ 1,3 tri. Tenho certeza de que eles não vão dar", afirmou Lula.

O Brasil seriará a COP30, cúpula do clima, em Belém, em novembro.

"Quando a gente fala que vai chegar ao desmatamento zero em 2030 as pessoas têm de saber que embaixo de cada copa da árvore tem um indígena, um ribeirinho. E essas pessoas precisam sobreviver", disse Lula.

Lula recebeu, nesta quarta-feira, um telefonema do presidente chileno Gabriel Boric para tratar sobre integração da América Latina e o Caribe.

Segundo Lula, ambos os chefes reforçaram a importância do trabalho conjunto dos países da América Latina "no atual contexto, tendo em vista os desafios históricos de combater as desigualdades e promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável", escreveu no X.

A conversa entre Lula e Boric ocorre após o cancelamento da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) para discutir migração, convocada para quinta-feira em Honduras. O encontro foi cancelado com a superação do "impasse" entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Colômbia, Gustavo Petro.

A presidente hondurenha, Xiomara Castro, havia convocado no domingo uma reunião "urgente" da Celac para tratar dos temas de "migração", "unidade latino-americana e caribenha" e "meio ambiente".

Lula e Boric também conversaram sobre a preparação de um encontro de líderes em defesa da democracia, que será sediada pelo Chile.