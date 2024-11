Líder da Coreia do Norte diz que diálogo anterior com EUA apenas confirmou hostilidade entre países Em junho de 2018, em Singapura, Kim e Trump realizaram o primeiro encontro entre um líder norte-coreano e um líder americano

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, posa com o então presidente dos EUA, Donald Trump, na Linha de Demarcação Militar que divide a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, na Área de Segurança Conjunta (JSA) de Panmunjom, na Zona Desmilitarizada (DMZ), em 30 de junho de 2019 (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images)