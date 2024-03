Kasparov, campeão mundial de xadrez, entra na lista de 'terroristas e extremistas' da Rússia

O ex- campeão mundial de Xadrez e crítico do presidente Vladimir Putin, Garry Kasparov, entrou na lista de pessoas declaradas "terroristas e extremistas" pelo governo russo, segundo uma nota do serviço de vigilância financeira russo consultada pela AFP nesta quarta-feira, 6.

Kasparov terá limitação para realizar transações bancárias e será obrigado a buscar aprovação caso deseje utilizar suas contas na Rússia. Em 2022, o Ministério da Justiça da Rússia havia incluído o mais jovem campeão mundial de xadrez na lista de "agentes estrangeiros", rótulo usado maciçamente contra opositores, geralmente jornalistas e ativistas, que são submetidos a procedimentos administrativos tediosos na Rússia. A maioria dos outros opositores proeminentes russos está presa. Exilado nos Estados Unidos desde 2014, o enxadrista de 60 anos fugiu do país por medo de perseguição.

Em reação a decisão, Kasparov ironizou a decisão do governo russo. "Uma honra que diz mais sobre o regime fascista de Putin que sobre mim", escreveu em seu perfil do X. "O extremismo na defesa da liberdade não é um vício; a moderação na busca da justiça não é uma virtude", acrescentou, citando uma frase do político americano Barry Goldwater (1909-1998).

Quem é Garry Kasparov

Nascido em 1963 no Azerbaijão, então parte da União Soviética, Garry Kasparov foi um dos maiores jogadores de xadrez da história, campeão mundial entre 1985 e 2000, antes de se tornar um feroz adversário de Putin. Em 2013, temendo ser processado, deixou a Rússia e agora vive nos Estados Unidos, de onde continua denunciando o governo russo e a sua guerra na Ucrânia.

Kasparov é famoso por seu longo duelo na década de 1980 contra outra lenda do xadrez soviético, Anatoly Karpov. Karpov, por outro lado, foi eleito deputado pelo partido do presidente russo a quem apoia publicamente.

Há duas semanas, depois de tomar conhecimento da morte na prisão do líder opositor russo Alexei Navalni, Kasparov não hesitou em acusar o presidente russo, Vladimir Putin. "Putin é o assassino de Navalni", escreveu Kasparov na rede social X. (Com agências internacionais).