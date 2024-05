Todos pelo Rio Grande do Sul

Gostaria de expressar minha profunda gratidão pela solidariedade e apoio demonstrados durante este momento desafiador em que enfrentamos as enchentes no Rio Grande do Sul. As generosas doações e a atenção dedicada às vítimas têm feito uma diferença significativa em suas vidas, trazendo esperança e conforto em meio à adversidade.

A mobilização e o suporte da comunidade YPO têm sido fundamentais para auxiliar na reconstrução e na retomada das atividades afetadas pela tragédia. Suas ações exemplificam o verdadeiro espírito de solidariedade e empatia, e demonstram o impacto positivo que podemos alcançar quando nos unimos em prol de um bem comum.

Tem YPOers trabalhando em salvamento, alimentação dos abrigados, reconstrução dos municípios, e já tem gente pensando em como ajudar a reconstruir a economia do estado. Pessoas focadas em cada um desses segmentos. Membros de todos os capítulos do Brasil mobilizados em ajudar.

Em nome de todos aqueles que foram beneficiados por sua generosidade, gostaria de expressar minha mais sincera gratidão. Suas contribuições estão fazendo uma diferença real e duradoura, e são um testemunho do poder transformador da compaixão e do apoio mútuo.

Que este gesto inspire outros a se unirem em apoio às comunidades afetadas por desastres naturais, mostrando que juntos somos capazes de superar os desafios mais difíceis.

No intuito de facilitar encaminhamentos de suporte colocamos abaixo informações:

Doações em dinheiro

ICF – Lucas Pipkin: (51) 99994.1601

Doações de alimentos/água

Banco de alimentos – Lucelene (51) 98505.6682

Doações de produtos físicos que não alimentos e água

Mathias K Rodrigues: (51) 99122.9111

Muito obrigado por sua solidariedade e por fazer a diferença.