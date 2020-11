Kamala Harris, a vice que faz história na política americana

A vitória do democrata Joe Biden significa também uma vitória para as mulheres nos Estados Unidos. Ao lado do novo presidente, chegará à Casa Branca no dia 20 de janeiro a vice-presidente Kamala Harris, a senadora negra de ascendência indiana. Harris é a primeira mulher a assumir o segundo mais alto posto da democracia americana.

Ao ser anunciada a vitória de Biden, no início da tarde do sábado, 7, Harris publicou em sua conta do Twitter: “Esta eleição é muito mais sobre Joe Biden e eu. É sobre a alma dos Estados Unidos e nossa disposição de lutar por ele. Temos muito trabalho pela frente. Vamos começar. “

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020