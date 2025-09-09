Mundo

França abre investigação após cabeças de porco serem encontradas em frente a mesquitas de Paris

Governo francês promete ações para combater o crescente ódio contra muçulmanos no país

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 08h58.

As autoridades francesas abriram uma investigação depois que cabeças de porco foram encontradas diante de seis mesquitas da região de Paris e denunciaram um ato antimuçulmano "abjeto".

Com entre cinco e seis milhões de fiéis, a França possui a maior comunidade muçulmana da Europa, assim como a principal comunidade judaica do continente.

Segundo a Agência de Direitos Fundamentais da UE, vários países relataram um aumento do "ódio contra os muçulmanos" e do antissemitismo desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023.

Reações oficiais

"Atacar locais de culto é de uma covardia abissal", afirmou na rede social X o ministro do Interior francês, Bruno Retailleau, que se declarou "indignado" após a descoberta das cabeças de porco.

O chefe de polícia de Paris, Laurent Nuñez, anunciou a abertura de uma investigação para "encontrar os autores dos atos abjetos".

O reitor da Grande Mesquita de Paris, Chems-eddine Hafiz, denunciou "atos islamofóbicos" que buscam dividir a França e "uma nova e triste etapa no aumento do ódio antimuçulmano".

O porco é um animal considerado impuro pelo islamismo. As cabeças foram encontradas em seis mesquitas de Paris e seus subúrbios, segundo o ministério francês de Luta contra as Discriminações.

