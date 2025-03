Itália suspende negociações com a Starlink, de Elon Musk

As negociações de um contrato entre o governo italiano e a Starlink, operadora de internet via satélite de Elon Musk, foram suspensas por causa de tensões geopolíticas, disse hoje o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto.

Segundo o jornal La Repubblica, o ministro italiano afirmou que a suspensão se deve, em parte, ao fato de que as discussões passaram de aspectos técnicos para "declarações" de e sobre Elon Musk.

O governo da primeira-ministra de direita Giorgia Meloni está investindo em comunicações criptografadas entre governo, diplomatas e autoridades de defesa que operam em áreas de risco, e a Starlink está entre as concorrentes para fornecer o sistema.

"Tudo parou. Atualmente, não há nenhuma discussão sobre um possível acordo para usar o sistema de satélite Starlink", disse o ministro Crosetto ao jornal italiano La Repubblica em uma entrevista publicada neste sábado.

A Starlink domina o setor, com 6.700 satélites ativos de órbita baixa, e oferece seus serviços na Itália desde 2021. Segundo a agência Reuters, o governo italiano negociava um contrato de € 1,5 bilhão (US$ 1,62 bilhão) com a empresa de Musk.

Musk no centro do debate

A figura polarizadora do bilionário da tecnologia que é conselheiro sênior do presidente dos EUA, Donald Trump, ficou no centro do debate político em torno das discussões da Starlink na Itália.

As negociações entre o governo e a Starlink provocaram indignação entre políticos que questionaram se é razoável entregar um contrato de segurança nacional a um empresário estrangeiro e aliado muito próximo do presidente dos EUA, Donald Trump.

No início deste mês, partidos de oposição exigiram que o governo interrompesse as negociações com a empresa de Musk depois que ele ameaçou desligar seu sistema de comunicação na Ucrânia, onde a Starlink fornece telecomunicações essenciais para as forças de Kiev na guerra contra a Rússia de Vladimir Putin.

As notícias de um possível acordo com a Starlink foram anunciadas pela primeira vez em janeiro, após uma visita da primeira-ministra Giorgia Meloni à residência do presidente dos EUA, Donald Trump, na Flórida.

Primeira-ministra sob pressão

Meloni procurou manter boas relações com o governo Trump, ao mesmo tempo em que desenvolveu um relacionamento próximo com Musk .

"As discussões técnicas serão retomadas quando as controvérsias e os tempos se acalmarem. A questão é o que é mais útil e seguro para a nação", disse o ministro Crosetto.

A primeira-ministra Meloni colocou a aliança com os Estados Unidos no centro da política externa da Itália, ainda no governo Biden, mas as ações de Trump têm gerado repúdio entre os italianos e "estão forçando um ato de equilíbrio político". Mas Meloni também está sob pressão de seus aliados da Liga Norte, de extrema direita, para continuar apoiando Trump e Musk.

Na sexta-feira, o líder da Liga Norte e vice de Meloni, Matteo Salvini, disse que teve uma ligação telefônica com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, na qual elogiou "as notáveis ​​capacidades americanas em áreas-chave, como comunicações via satélite".