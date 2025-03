Elon Musk oferece R$ 566 para eleitores que se mobilizem contra 'juízes ativistas'

Elon Musk está trazendo de volta sua jogada mais controversa da eleição presidencial de 2024: pagar eleitores como parte de um plano para identificar e transformar eleitores de tendência conservadora.

O super comitê de ação política que o bilionário fundou para canalizar sua fortuna para causas republicanas, o America PAC, disse na quinta-feira que estava oferecendo US$ 100 (R$ 566, na cotação atual) para eleitores registrados em Wisconsin que assinassem uma petição "em oposição a juízes ativistas" ou indicassem outros para assiná-la.

Musk tem usado o grupo para gastar milhões de dólares para eleger um candidato conservador para a Suprema Corte de Wisconsin na eleição de 1º de abril.

A petição diz: "Os juízes devem interpretar as leis como estão escritas, não reescrevê-las para se adequarem às suas agendas pessoais ou políticas. Ao assinar abaixo, estou rejeitando as ações de juízes ativistas que impõem suas próprias opiniões e exigindo um Judiciário que respeite seu papel — interpretar, não legislar."

O propósito da petição é multifacetado: atrair a atenção da mídia, aumentar a conscientização e o registro de eleitores conservadores e ajudar o America PAC a coletar dados sobre os moradores de Wisconsin mais engajados, que provavelmente votarão no candidato conservador, Brad Schimel.

A Manobra de Musk nas Eleições de 2024

Musk realizou uma manobra quase idêntica em estados-chave antes da eleição de novembro, gerando um debate jurídico e político no país.

O promotor público da Filadélfia entrou com uma ação para impedir a distribuição desses pagamentos no estilo loteria, que chegaram a US$ 1 milhão para os eleitores que assinaram um documento em apoio à Primeira Emenda. Na véspera da eleição, porém, um juiz da Pensilvânia se recusou a barrar o sorteio do dinheiro.

O renascimento do uso de petições pelo America PAC e a redação de seu novo documento em Wisconsin revelam duas das prioridades de Musk enquanto ele exerce amplo poder em Washington.

Foco na Suprema Corte de Wisconsin e em Trump

O primeiro é seu foco na eleição do tribunal em Wisconsin, que pode devolver o controle do principal órgão judicial do estado aos conservadores depois que os liberais obtiveram uma grande vitória em 2023. O super PAC de Musk e um grupo sem fins lucrativos aliado gastaram mais de US$ 11 milhões para tentar eleger Schimel, o que novamente empurraria o estado do campo de batalha para a direita em questões como direitos ao aborto.

A empresa de carros elétricos de Musk, Tesla, também processou Wisconsin para contestar uma lei estadual que proíbe os fabricantes de possuir concessionárias. Em janeiro, oito dias após a Tesla entrar com o processo, Musk escreveu em sua plataforma social X: "É muito importante votar no republicano para a Suprema Corte de Wisconsin para evitar fraude eleitoral."

O segundo foco é a obsessão crescente de Musk em remover juízes que ele vê como obstáculos à agenda do presidente Donald Trump. Ele posta diariamente no X suas críticas ao judiciário federal, e a linguagem atualizada da nova petição aponta para esse tema.

Apesar da petição do grupo de Musk denunciar juízes que agem politicamente, há poucas dúvidas sobre a lealdade de seu candidato preferido em Wisconsin: Schimel é um defensor de longa data de Trump que se fantasiou de presidente no último Halloween.