Israel planeja controle total da Faixa de Gaza, diz Netanyahu

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira, 19, que as Forças de Defesa de Israel (FDI) assumirão o controle de "todas as áreas da Faixa de Gaza" e que seu governo permitirá uma entrada "mínima" de ajuda humanitária no enclave para poder continuar com a ofensiva.

"Temos combates intensos e massivos, e está havendo progressos. Vamos assumir o controle de todas as áreas da Faixa de Gaza, é isso que vamos fazer", disse Netanyahu em um vídeo compartilhado nas redes sociais pela rádio do Exército.

O mandatário também afirmou que tomou a decisão de permitir uma entrada "mínima" de ajuda a Gaza por medo de que a fome no enclave fizesse com que os aliados de Israel retirassem seu apoio militar e diplomático ao país.

Pressão internacional motiva mudança na política de bloqueio

"Nossos melhores amigos no mundo, senadores que apoiam Israel apaixonadamente (...) me dizem o seguinte: 'Estamos dando a vocês toda a ajuda necessária para a vitória, armas, apoio, proteção no Conselho de Segurança. Mas há uma coisa que não podemos tolerar: não podemos aceitar imagens de fome, fome em massa'", explicou Netanyahu, aparentemente se referindo aos Estados Unidos.

Por esse motivo, o premiê disse ter tomado a "difícil" decisão de permitir uma entrada mínima de suprimentos até que o país pudesse implementar seu plano de restringir a distribuição de ajuda humanitária a alguns pontos no sul do enclave protegido pelos militares.

"Levará tempo. Vamos estabelecer os primeiros pontos em alguns dias e depois adicionaremos mais", disse o mandatário sobre o plano, apoiado por Washington, mas rejeitado categoricamente pela ONU, que até agora estava encarregada de distribuir ajuda em Gaza.

Netanyahu deixou claro que esta decisão permitirá que Israel alcance a "vitória total" em Gaza e cumpra seu objetivo principal: a destruição completa do Hamas, que governa o enclave.

"Levará tempo, mas acabaremos cumprindo a promessa", garantiu.

A decisão de retomar o fluxo de ajuda para Gaza, que está completamente bloqueada por Israel há mais de dois meses, foi anunciada ontem à noite por Netanyahu depois que as forças israelenses lançaram uma nova fase de sua ofensiva contra Gaza.