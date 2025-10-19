Israel lança novos ataques aéreos em Gaza e ajuda humanitária é suspensa

Faixa de Gaza: bombardeios de Israel atingem campo de refugiados de Bureij em 19 de outubro de 2025 (Eyad BABA / AFP)
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 14h07.
Israel realizou diversos ataques aéreos na Faixa de Gaza neste domingo, 19. Ao menos 20 pessoas morreram.
Os bombardeios ocorreram após supostos confrontos entre milicianos de Gaza e tropas israelenses no início do dia.
De acordo com autoridades locais, seis pessoas morreram em frente a um café em Deir al Balah, no centro de Gaza, e outras três em Nuseirat, onde um prédio usado pela polícia local foi destruído.
Em Jabalia, no norte, seis vítimas foram registradas, enquanto em Al Mawasi, uma mulher e duas crianças morreram após ataque a um acampamento de refugiados.
Em Zawaida, um chalé atingido pelas forças israelenses abrigava a empresa Palestinian Media Production, que presta serviços à rede Al Jazeera.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou ter ordenado uma “ação enérgica contra alvos terroristas” em resposta a um ataque armado contra soldados israelenses em Rafah, no sul da Faixa.
Segundo a Reuters, o governo israelense alega que combatentes do Hamas lançaram um míssil antitanque e abriram fogo contra suas tropas.
Já o braço armado do Hamas negou envolvimento nos confrontos e reafirmou compromisso com o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos no início de outubro.
Os bombardeios também afetaram a chegada de comboios de ajuda humanitária à região.
Uma fonte do Crescente Vermelho egípcio informou à EFE que diversos caminhões com alimentos, produtos médicos e itens de higiene retornaram ao Egito após ataques israelenses na área de Rafah.
O cruzamento de Rafah, que liga Gaza ao Egito, permanecerá fechado, segundo fontes locais. A passagem estava prevista para reabrir nesta segunda-feira, 20.
Entretanto, Netanyahu declarou que a reabertura será “avaliada conforme o cumprimento das obrigações do Hamas”, incluindo a devolução dos corpos de reféns israelenses.
*Com informações da EFE