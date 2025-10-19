Israel lança novos ataques aéreos em Gaza e ajuda humanitária é suspensa

Israel realizou diversos ataques aéreos na Faixa de Gaza neste domingo, 19. Ao menos 20 pessoas morreram.

Os bombardeios ocorreram após supostos confrontos entre milicianos de Gaza e tropas israelenses no início do dia.

De acordo com autoridades locais, seis pessoas morreram em frente a um café em Deir al Balah, no centro de Gaza, e outras três em Nuseirat, onde um prédio usado pela polícia local foi destruído.

Em Jabalia, no norte, seis vítimas foram registradas, enquanto em Al Mawasi, uma mulher e duas crianças morreram após ataque a um acampamento de refugiados.

Em Zawaida, um chalé atingido pelas forças israelenses abrigava a empresa Palestinian Media Production, que presta serviços à rede Al Jazeera.

Netanyahu ordena 'resposta enérgica'

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou ter ordenado uma “ação enérgica contra alvos terroristas” em resposta a um ataque armado contra soldados israelenses em Rafah, no sul da Faixa.

Segundo a Reuters, o governo israelense alega que combatentes do Hamas lançaram um míssil antitanque e abriram fogo contra suas tropas.

Já o braço armado do Hamas negou envolvimento nos confrontos e reafirmou compromisso com o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos no início de outubro.

Ajuda humanitária é suspensa após ataques

Os bombardeios também afetaram a chegada de comboios de ajuda humanitária à região.

Uma fonte do Crescente Vermelho egípcio informou à EFE que diversos caminhões com alimentos, produtos médicos e itens de higiene retornaram ao Egito após ataques israelenses na área de Rafah.

O cruzamento de Rafah, que liga Gaza ao Egito, permanecerá fechado, segundo fontes locais. A passagem estava prevista para reabrir nesta segunda-feira, 20.

Entretanto, Netanyahu declarou que a reabertura será “avaliada conforme o cumprimento das obrigações do Hamas”, incluindo a devolução dos corpos de reféns israelenses.

*Com informações da EFE