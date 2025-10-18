Passagem de Rafah em Gaza será reaberta na segunda-feira depois de um ano

A passagem de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito, será reaberta na próxima segunda-feira (20), anunciou a embaixada da Palestina no Egito neste sábado (18). A reabertura ocorre quase uma semana após o acordo de cessar-fogo e libertação de reféns mediado pelos Estados Unidos entre Israel e Hamas.

A fronteira, que permanece fechada na maior parte do tempo desde maio de 2024, permitirá que palestinos residentes no Egito retornem a Gaza, informou a embaixada. Ainda não está claro se ajuda humanitária será autorizada a passar pela travessia.

Desde a suspensão dos combates mediada pelos EUA, uma média diária de 560 toneladas de alimentos entrou em Gaza — um volume ainda muito abaixo da necessidade total, segundo o Programa Mundial de Alimentos da ONU.

O fechamento da passagem de Rafah ocorreu após as forças israelenses assumirem o controle do lado de Gaza em maio de 2024, sendo brevemente reaberta durante um cessar-fogo temporário no início de 2025.

Após dois anos de bombardeios e bloqueio, a população de Gaza enfrenta escassez extrema de alimentos, medicamentos, abrigo e outros suprimentos essenciais. Em março, Israel impôs um bloqueio de 11 semanas a toda ajuda humanitária, fazendo estoques de alimentos caírem drasticamente e os preços dispararem.

Em agosto, monitoramentos internacionais alertaram que uma fome severa estava se formando na cidade de Gaza e no norte do enclave. As autoridades de saúde locais relatam mais de 400 mortes relacionadas à desnutrição, enquanto Israel afirma que os números foram exagerados e que muitas mortes têm outras causas.

Embora Israel tenha anunciado, no final de julho, medidas para permitir a entrada de mais ajuda, o lado de Gaza da travessia de Rafah permaneceu fechado.

Consequentemente, os carregamentos de ajuda precisaram passar pela travessia israelense de Kerem Shalom, localizada cerca de 3 km ao sul, onde trabalhadores enfrentam restrições rigorosas, rejeição por documentação ou embalagem e horários limitados, limitando significativamente a quantidade de ajuda que chega à população.

A reabertura da passagem de Rafah é vista como um passo importante para aliviar a crise humanitária em Gaza e facilitar a circulação de pessoas, depois de mais de um ano de bloqueio parcial da fronteira.

A guerra entre Hamas e Israel realmente acabou?

O Hamas afirmou que a guerra contra Israel chegou ao fim após um acordo intermediado pelos Estados Unidos, que prevê a libertação de reféns e a troca de cerca de 2 mil palestinos presos em Israel.

O cessar-fogo, que entrou em vigor no último fim de semana, busca estabilizar a região e aliviar a crise humanitária em Gaza, permitindo o retorno de milhares de residentes palestinos para suas casas na cidade de Gaza e norte do território. Especialistas apontam que a medida também reforça o papel dos mediadores internacionais na manutenção da paz entre os dois lados. Confira o vídeo do momento:

Outros detalhes sobre o acordo de cessar-fogo: