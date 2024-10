Israel intensifica ataques no Líbano, deixando 60 mortos e 168 feridos em 24 horas

Pelo menos 60 pessoas morreram no Líbano nas últimas 24 horas e 168 ficaram feridas em ataques realizados por Israel, informou o governo libanês nesta sexta-feira, 11. O coordenador do comitê de emergência do governo, Nasser Yassin, revelou os números por meio da Agência Nacional de Notícias (ANN).

Números crescentes de mortos e deslocados

Desde o início dos combates entre as Forças de Defesa de Israel (IDF) e o grupo xiita Hezbollah, o número total de mortos subiu para 2.229, com 10.380 feridos, a maioria nas últimas semanas. Somente nas últimas 24 horas, Israel realizou 57 ataques aéreos, elevando o total para 9.588 bombardeios.

O Ministério da Saúde libanês informou que 1.032 centros de acomodação foram abertos para abrigar pessoas deslocadas, mas 837 já atingiram sua capacidade máxima. Desde o início do conflito, cerca de 187 mil pessoas tiveram que deixar suas casas devido aos ataques das IDF.

Refugiados em direção à Síria

Entre 23 de setembro e 11 de outubro de 2024, 317.457 cidadãos sírios e 115.044 libaneses foram registrados cruzando a fronteira para a Síria, escapando dos bombardeios no Líbano.

O conflito entre Israel e Hezbollah se intensificou a partir de 8 de outubro de 2023, após o grupo palestino Hamas realizar um ataque a Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e sequestrando 250. A situação piorou em 1º de outubro, quando as IDF realizaram uma incursão terrestre no sul do Líbano, acompanhada por intensos bombardeios no país vizinho.