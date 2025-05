Israel confirma pela 1º vez que usou tecnologia laser para interceptar mísseis e drones

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram pela primeira vez nesta quarta-feira, 28, que utilizaram tecnologia laser para interceptar mísseis e drones durante a ofensiva militar contra o grupo xiita Hezbollah na fronteira com o Líbano.

"O sistema a laser é a arma do futuro para o Estado de Israel. Ao assumir o cargo, ordenei a aceleração do desenvolvimento do sistema e sua operacionalização, entendendo e reconhecendo sua importância vital", declarou o ministro da Defesa, Israel Katz, em comunicado.

"Atualmente, (o sistema) defende efetivamente os céus do país e alcança conquistas operacionais extraordinárias", acrescentou o ministro.

De acordo com a imprensa israelense, trata-se do sistema de defesa aérea a laser Magen Or, que foi usado dezenas de vezes durante a ofensiva contra o Líbano com uma "taxa de interceptação muito alta".

Essa inovação tecnológica foi projetada para complementar e baratear o sistema de defesa aérea existente, já que cada míssil do sistema Cúpula de Ferro custa dezenas de milhares de dólares para ser lançado.