Israel anuncia corte no fornecimento de eletricidade para Gaza

Israel anunciou neste domingo que cortará o fornecimento de eletricidade para a Faixa de Gaza. Os efeitos completos da medida ainda não estão claro, mas as usinas de dessalinização do território dependem de energia para produzir água potável, publicou a agência americana Associated Press.

O anúncio ocorre uma semana após o Estado judeu cortar completamente o fornecimento de ajuda humanitária para o território, que abriga mais de 2 milhões de pessoas – uma medida que foi amplamente criticada pela comunidade internacional. A iniciativa visa pressionar o Hamas a aceitar a extensão da primeira fase do cessar-fogo, que terminou no último fim de semana.

Enquanto o grupo pede negociações imediatas sobre a segunda fase do cessar-fogo, que deveria levar a um fim definitivo da guerra, Israel prefere uma prorrogação da primeira fase até meados de abril. Neste domingo, o Hamas disse ter encerrado a última rodada de negociações com mediadores egípcios sem alterar sua posição, reiterando a necessidade de avançar para a segunda fase do acordo.

No fim de semana, representantes do Hamas também se encontraram com mediadores no Cairo para buscar a retomada das entregas de ajuda “sem restrições nem condições”. Mahmud Mardawi, um dirigente do grupo, disse à AFP que o Hamas “enfatiza a urgência de forçar a ocupação (como se refere a Israel) a iniciar imediatamente as negociações da segunda fase sob os parâmetros acordados”.

Uma nova carta do ministro de Energia de Israel, Eli Cohen, ordenou à Israel Electric Corporation que interrompa a venda de eletricidade para

Gaza. Israel já havia alertado que, além do bloqueio de suprimentos, a água e a eletricidade poderiam ser os próximos alvos. Em comunicado, Cohen disse que o Estado judeu usará “todas as ferramentas à disposição para trazer os reféns de volta”.

Gaza já foi amplamente devastada pela guerra, e a eletricidade atualmente vem, em parte, de geradores e painéis solares.

1 /8 Manifestantes fazem uma intervenção com velas acesas no chão onde se lê em espanhol “Palestina Livre” durante uma vigília pró-Palestina no âmbito do primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas em Buenos Aires em 6 de outubro de 2024 (Manifestantes fazem uma intervenção com velas acesas no chão onde se lê em espanhol “Palestina Livre” durante uma vigília pró-Palestina no âmbito do primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas em Buenos Aires em 6 de outubro de 2024)

2 /8 Um manifestante segura cartazes e uma vela durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024 (Um manifestante segura cartazes e uma vela durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024)

3 /8 Um homem lê um jornal em um banco enquanto policiais vigiam do lado de fora do Sydney Townhall antes de uma vigília à luz de velas por apoiadores pró-Palestina no primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Sydney, em 7 de outubro de 2024 (Um homem lê um jornal em um banco enquanto policiais vigiam do lado de fora do Sydney Townhall antes de uma vigília à luz de velas por apoiadores pró-Palestina no primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Sydney, em 7 de outubro de 2024)

4 /8 Manifestantes exibem uma bandeira palestina gigante durante uma marcha exigindo paz nos territórios palestinos e no Líbano, no âmbito do primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas na Cidade da Guatemala em 6 de outubro de 2024 (Manifestantes exibem uma bandeira palestina gigante durante uma marcha exigindo paz nos territórios palestinos e no Líbano, no âmbito do primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas na Cidade da Guatemala em 6 de outubro de 2024)

5 /8 Manifestantes seguram cartazes durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024 (Manifestantes seguram cartazes durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024)

6 /8 Manifestantes acendem velas durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024 (Manifestantes acendem velas durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024)

7 /8 Manifestantes levantam cartazes e velas durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024 (Manifestantes levantam cartazes e velas durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024)

8/8 Manifestantes acendem velas e gritam slogans durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024 (Manifestantes acendem velas e gritam slogans durante um comício pró-palestino realizado para marcar o primeiro aniversário do conflito Israel-Hamas, em Quezon City, Metro Manila, em 7 de outubro de 2024)

Envolvimento direto

Taher al-Nono, assessor político do líder do Hamas, disse que as conversas com Adam Boehler, o encarregado do governo americano para negociar a liberação dos reféns, foram “positivas e flexíveis”. Segundo publicado pelo jornal israelense Haaretz, as duas partes teriam discutido como garantir a implementação de um acordo destinado a encerrar a guerra entre Israel e Hamas.

O enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, disse a jornalistas na Casa Branca na semana passada que garantir a libertação de Edan Alexander, o jovem de 21 anos natural de Nova Jersey – e que se acredita ser o último refém americano vivo mantido pelo Hamas em Gaza – era uma “prioridade máxima”. Alexander serviu como soldado nas Forças Armadas de Israel.

— Informamos à delegação americana que não nos opomos à libertação do prisioneiro dentro do contexto dessas negociações — disse al-Nono à Reuters.

Apesar do fim da fase inicial da trégua, ambas as partes evitaram retornar a uma guerra total, embora tenham ocorrido episódios esporádicos de violência. Neste domingo, o Exército do Estado judeu anunciou um ataque contra combatentes que estavam enterrando um artefato explosivo no norte do enclave. Em nota, as Forças Armadas de Israel escreveram:

“Vários terroristas foram vistos perto das tropas do Exército enquanto tentavam esconder um artefato explosivo no solo no norte de Gaza”.

As discussões entre o enviado americano para negociar a libertação de reféns e o Hamas romperam com uma política de décadas de Washington contra negociações com grupos que os Estados Unidos classificam como organizações terroristas.

A trégua pôs fim a 15 meses de combates intensos na Faixa de Gaza, que fizeram com que praticamente toda a população do território – cerca de 2 milhões de pessoas – fosse deslocada. Pelo menos 48 mil palestinos foram mortos. O conflito teve início após o ataque sem precedentes do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, quando 1,2 mil pessoas foram mortas e 251 foram sequestradas.

A primeira fase do cessar-fogo, com duração de seis semanas, permitiu a troca de 25 reféns israelenses vivos e oito mortos por 1,8 mil prisioneiros palestinos detidos em Israel. Também possibilitou a entrada de alimentos e assistência médica em Gaza, embora o Estado judeu tenha voltado a bloqueá-la. Dos 251 reféns sequestrados pelo Hamas, 58 permanecem em Gaza.

(Com AFP)