Irã lança mais de 100 drones em resposta a ataque, diz Israel

Após Israel realizar um ataque massivo contra a capital do Irã, Teerã, nesta sexta-feira, 13, as forças iranianas lançaram mais de 100 drones em direção a Israel. A informação foi confirmada pelo porta-voz das Forças Armadas de Israel, Effie Defrin, intensificando a tensão no Oriente Médio.

O ataque israelense aconteceu em meio ao crescente impasse sobre o programa nuclear iraniano, com o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, prometendo "punição severa" contra Israel, o que alimentou ainda mais o clima de conflito. Como resposta imediata, o Irã lançou uma série de drones em direção a território israelense.

Israel, por sua vez, relatou que conseguiu interceptar diversos desses drones antes que causassem danos. No entanto, a situação tomou proporções internacionais quando o governo do Iraque informou que pelo menos 100 drones iranianos cruzaram seu espaço aéreo. A Jordânia também se pronunciou, afirmando que suas forças aéreas e sistemas de defesa haviam interceptado vários mísseis e drones que entraram em seu território.

"Todos os sistemas de defesa estão atuando para interceptar as ameaças", afirmou Defrin, destacando a prontidão das forças israelenses diante da escalada. Como medida de segurança, Israel, o Iraque, o Irã e a Jordânia decidiram fechar seus respectivos espaços aéreos, proibindo todos os voos comerciais e militares.