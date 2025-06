Israel faz ataque aéreo contra Irã em escalada de tensão com EUA

A Força Aérea Israelense realizou um ataque aéreo no Irã nesta quinta-feira, 12. A notícia foi inicialmente anunciada no site Axios, que citou fontes com conhecimento direto da operação.

Nas redes sociais, moradores de Teerã relataram intensos sons de explosões. O episódio ocorre em meio a uma escalada de tensões no Oriente Médio, agravada pelas ações de ambos os países em torno do programa nuclear iraniano.

Na última quarta-feira, 11, os Estados Unidos iniciaram o esvaziamento das embaixadas no Oriente Médio, uma resposta direta ao receio de que o confronto entre Israel e o Irã resultasse em uma série de distúrbios mais amplos na região.

Escalada de tensões no Oriente Médio

A operação israelense ocorre em um momento crítico, em que o Irã desafia as exigências internacionais sobre seu programa nuclear, como destacou a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).

Em abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia se oposto a planos israelenses de bombardear instalações nucleares do Irã. Na época, Trump alertou que qualquer ação militar poderia prejudicar as negociações em andamento para um novo acordo nuclear entre as nações.

No entanto, nos últimos dias, o presidente demonstrou crescente ceticismo quanto à viabilidade de um acordo, e afirmou ao New York Post que estava "muito menos confiante" sobre a possibilidade de um tratado.

Trump também indicou que Israel poderia liderar um ataque ao Irã com a coordenação dos Estados Unidos, embora a Casa Branca tenha expressado preocupações sobre a possibilidade de o governo israelense agir sem a autorização explícita dos norte-americanos.

Em resposta à crescente pressão internacional, o Irã anunciou que havia construído e ativado uma terceira instalação de enriquecimento de urânio. A medida aumenta significativamente a produção de urânio enriquecido do país, e desafia as exigências da AIEA e das potências ocidentais. O anúncio veio no mesmo dia do ataque israelense.

A AIEA condenou o Irã por não cumprir suas obrigações relacionadas a não-proliferação nuclear, preocupada com o risco de um conflito mais amplo.