Inflação na Argentina sobe 2,1% em setembro, maior alta desde abril

Em agosto, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) já havia se aproximado do “ limite psicológico ” de 2%, ficando em 1,9%. Com isso, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação argentina está em 31,8%. Em agosto, a alta de preços na base anual tinha sido de 33,6%.

Segundo o Indec, os setores que sofreram as maiores altas foram habitação, água, eletricidade e outros combustíveis (+3,1%), devido às altas em aluguel de moradia, e o de Educação (+3,1%).

Já os dois setores que registraram as menores variações em agosto foram recreação e cultura (+1,3%) e restaurantes e hotéis(+1,1%).