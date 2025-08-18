Hamas recebe nova proposta de cessar-fogo de 60 dias para Gaza

Negociadores do Hamas receberam no Cairo uma nova proposta de cessar-fogo em Gaza, com trégua inicial de 60 dias e liberação de reféns em fases, segundo um dirigente palestino ouvido pela AFP nesta segunda-feira, 18. O plano, apresentado por mediadores do Egito e do Catar, tem como base uma proposta articulada pelo enviado especial dos EUA, Steve Witkoff.

A iniciativa busca destravar o impasse nas conversas entre Hamas e Israel, em conflito há mais de 22 meses. O novo documento propõe iniciar um processo de negociação para um cessar-fogo permanente, condição que o Hamas vinha cobrando nas rodadas anteriores.

A delegação do Hamas é liderada por Khalil al Haya e permanece em reuniões no Egito para avaliar o conteúdo da proposta com outras lideranças e facções aliadas. O grupo ainda não divulgou resposta oficial, mas indicou que fará consultas internacionais antes de se posicionar.

Interlocução tripla tenta destravar impasse

O chanceler egípcio, Badr Abdelatty, afirmou que as negociações contam com delegações de palestinos, cataris e representantes internacionais no Egito, em um esforço concentrado para “acabar com os assassinatos sistemáticos e a fome” em Gaza.

Segundo Abdelatty, o plano prevê também a liberação de prisioneiros palestinos, entrada de ajuda humanitária e suprimentos médicos, sem bloqueios. O primeiro-ministro do Catar está presente no Cairo para pressionar os dois lados em busca de consenso.

A última rodada de negociações, realizada em Doha, no Catar, terminou sem avanços. Desde a breve trégua registrada no início do ano, não houve cessação significativa dos ataques em Gaza nem sinal de desmobilização militar por parte de Israel.