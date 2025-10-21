Hamas anuncia que entregará corpos de outros 2 reféns a Israel nesta terça-feira

As Brigadas al-Qassam, braço armado do Hamas, entregarão às 21h (horário local, 15h em Brasília) a Israel, por meio do Comitê da Cruz Vermelha, os corpos de outros dois reféns como parte do acordo de cessar-fogo, segundo informaram em comunicado.

Na Faixa de Gaza, continuam os corpos de 15 reféns sequestrados pelos grupos de combatentes palestinos durante o ataque a Israel de 7 de outubro de 2023.

O anúncio do grupo palestino foi feito depois de também terem entregado ontem o corpo do refém Tal Haimi, cuja identidade foi posteriormente confirmada pelo Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Jaffa, no sul de Tel Aviv.

Haimi, que era o comandante da equipe de emergência de Nir Yitzhak, o kibutz onde vivia, foi assassinado “durante um combate em defesa do kibutz na manhã de 7 de outubro de 2023, e seu corpo foi levado para a Faixa de Gaza pela organização terrorista Hamas”, segundo comunicado das Forças de Defesa de Israel.

O Hamas tem falado sobre as dificuldades que enfrenta de localizar os corpos dos reféns devido à destruição e devastação em Gaza após dois anos de bombardeios israelenses, além de denunciar a falta de maquinário pesado para realizar a tarefa.

A entrega desses corpos coincide com a viagem do vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, que deve se reunir nesta terça-feira com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, para supervisionar a aplicação do acordo de cessar-fogo.

O pacto, impulsionado pelos EUA e que entrou em vigor em 10 de outubro, prevê a devolução dos corpos dos reféns mortos ainda retidos na Faixa de Gaza, o avanço para o desmantelamento do grupo islâmico e a definição de quem administrará o território palestino.