O Monte Everest realmente é a maior montanha do mundo?

O Monte Everest, localizado na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, na China, é conhecido mundialmente por sua impressionante altitude. Em 1856, foi oficialmente declarado a montanha mais alta do planeta, com uma altura de 8.848 metros acima do nível do mar. Desde então, tornou-se um ícone para alpinistas e aventureiros de todo o mundo que tentam chegar até o seu cume.

Qual é o tamanho real do Monte Everest?

A altura oficial do monte foi atualizada para 8.848,86 metros em 2020, após uma medição conjunta realizada por Nepal e China.

Estudos indicam que o Everest continua crescendo devido a processos geológicos, como o "rebote isostático", resultante da erosão fluvial que reduz a massa terrestre ao redor, permitindo que a crosta terrestre se eleve. Pesquisas recentes sugerem ainda que ele aumenta cerca de 2 milímetros por ano devido a esse fenômeno.

Outras montanhas que podem ser reconhecidas como as maiores do mundo

Embora o Everest tenha a maior elevação acima do nível do mar, outras montanhas reivindicam o título de "maior" dependendo do método de medição, segundo o site Britannica. Veja quais são elas:

Mauna Kea, Havaí

Quando medido da base ao topo, o Mauna Kea é a montanha mais alta do mundo. Embora sua elevação acima do nível do mar seja de 4.205 metros, a maior parte de sua estrutura está submersa no oceano. Considerando sua base no fundo do oceano, o Mauna Kea atinge aproximadamente 10.000 metros de altura total, superando o Everest em termos de altura absoluta.

Chimborazo, Equador

Devido ao formato oblato da Terra, o Equador está mais distante do centro do planeta. O Chimborazo, com uma elevação de 6.263 metros acima do nível do mar, está localizado próximo à linha do Equador. Quando medido do centro da Terra, seu pico é o ponto mais distante do núcleo terrestre, superando o Everest em cerca de 2.100 metros nesse critério.

Como visitar o Monte Everest saindo do Brasil? Para visitar o Monte Everest saindo do Brasil, é necessário um planejamento detalhado, pois não há voos diretos até a montanha. Abaixo estão as etapas para chegar até lá: 1. Escolher o destino final: O Everest pode ser acessado a partir de duas rotas principais: Nepal: a maioria dos turistas chega pelo lado nepalês, pois a trilha até o Campo Base do Everest (Everest Base Camp - EBC) é uma das mais famosas do mundo.

a maioria dos turistas chega pelo lado nepalês, pois a trilha até o Campo Base do Everest (Everest Base Camp - EBC) é uma das mais famosas do mundo. Tibete (China): o lado tibetano também tem acesso ao Everest, mas requer autorizações especiais e pode ser mais burocrático. 2. Como chegar ao Nepal (rota mais popular) Voar do Brasil para Katmandu (Nepal): Não há voos diretos do Brasil para o Nepal. Será necessário fazer escalas em cidades como Doha (Catar), Dubai (Emirados Árabes), Istambul (Turquia) ou Nova Délhi (Índia).

Principais companhias aéreas que operam essa rota: Qatar Airways, Emirates, Turkish Airlines e Air India.

O preço da passagem de ida e volta pode variar entre R$ 6 mil e R$ 12 mil, dependendo da temporada e da antecedência da compra. De Katmandu até Lukla (porta de entrada para o Everest) A maneira mais rápida de chegar próximo ao Everest é pegando um voo doméstico de Katmandu para Lukla, que dura cerca de 30 a 40 minutos.

A passagem custa entre US$ 200 e US$ 400 (R$ 1 mil a R$ 2 mil) por trecho.

Lukla é o ponto de partida para a trilha até o Everest Base Camp. 3. Caminhada até o Campo Base do Everest A partir de Lukla, é necessário caminhar por cerca de 12 a 14 dias (ida e volta) para alcançar o Everest Base Camp (5.364 metros de altitude).

É altamente recomendado contratar um guia ou um pacote de trekking, que inclui hospedagem, alimentação e suporte na altitude.

O custo médio do trekking varia entre US$ 1 mil e US$ 3 mil (R$ 5 mil a R$ 15 mil), dependendo do nível de conforto e serviços incluídos. 4. Alternativa: Sobrevoar o Everest Para quem não deseja fazer o trekking, há passeios de avião ou helicóptero saindo de Katmandu que sobrevoam o Everest. Passeio de avião: dura cerca de 1 hora e custa entre US$ 200 e US$ 300 (R$ 1 mil a R$ 1,5 mil).

dura cerca de 1 hora e custa entre US$ 200 e US$ 300 (R$ 1 mil a R$ 1,5 mil). Passeio de helicóptero: pode pousar próximo ao Campo Base e custa entre US$ 800 e US$ 1,5 mil (R$ 4 mil a R$ 7,5 mil). Documentos e vacinas necessárias Visto: brasileiros precisam de um visto para entrar no Nepal, que pode ser obtido na chegada ao Aeroporto de Katmandu. O custo varia de US$ 30 a US$ 50, dependendo da duração da estadia.

brasileiros precisam de um visto para entrar no Nepal, que pode ser obtido na chegada ao Aeroporto de Katmandu. O custo varia de US$ 30 a US$ 50, dependendo da duração da estadia. Permissão para trekking: para fazer a trilha até o Campo Base, é necessário obter autorizações especiais, como o TIMS Card e o Sagarmatha National Park Permit , que geralmente são organizados pelas agências de trekking.

para fazer a trilha até o Campo Base, é necessário obter autorizações especiais, como o , que geralmente são organizados pelas agências de trekking. Vacinas: recomenda-se estar vacinado contra febre amarela (exigido para entrada no Nepal) e outras doenças comuns em viagens de aventura. Por que você deve saber disso?

Compreender os diferentes critérios para definir a "maior" montanha do mundo amplia nossa percepção sobre geografia e os processos geológicos da Terra. Além disso, destaca como a escolha do ponto de referência pode influenciar nossas classificações e entendimentos sobre as maravilhas naturais do planeta.