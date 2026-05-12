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Lula diz que pediu a Trump a entrega de criminosos brasileiros que residem em Miami

Declaração do presidente ocorreu durante o lançamento do programa "Brasil Contra o Crime Organizado", nesta terça-feira

Lula: presidente brasileiro durante Lançamento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, no Palácio do Planalto. (SEAUD/PR/Flickr/Divulgação)

Lula: presidente brasileiro durante Lançamento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, no Palácio do Planalto. (SEAUD/PR/Flickr/Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 15h11.

Última atualização em 12 de maio de 2026 às 15h14.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) detalhou diálogos recentes com o presidente americano Donald Trump, durante o lançamento do programa "Brasil Contra o Crime Organizado" no Palácio do Planalto, nesta terça-feira, 12. O projeto prevê investimentos de R$ 11 bilhões na área de segurança pública, com foco no combate de facções.

Em seu discurso, ele disse que condicionou a colaboração bilateral no combate ao tráfico à entrega de foragidos brasileiros que residem nos Estados Unidos.

"Eu disse ao presidente Trump: 'Se você quiser combater o crime organizado de verdade, você tem que começar a entregar alguns nossos [brasileiros] que estão morando em Miami'. É só querer discutir. Nós falamos que nós temos propostas de asfixia financeira, de combater a lavagem de dinheiro, e parte das armas que apreendemos vem dos Estados Unidos", explicou.

Os presidentes Donald Trump e Lula., durante encontro na Casa Branca

Os presidentes Donald Trump e Lula., durante encontro na Casa Branca (Ricardo Stuckert / PR)

O presidente reforçou que a responsabilidade pela criminalidade não deve ser atribuída apenas aos países da América Latina. "Essas coisas é importante dizer porque senão eles passam a ideia de que a desgraça toda tá do lado de cá e que eles não têm nada a ver com isso".

Elite do Crime

O discurso destacou que as lideranças criminosas não se escondem apenas em comunidades carentes, mas estão infiltradas em setores da elite, como o judiciário, o futebol, o empresariado e o Congresso.

Embora não tenha listado nomes no discurso oficial, Lula tem mencionado em ocasiões recentes o empresário Ricardo Magro (dono da refinaria Refit), que vive em Miami e é investigado pela Operação Carbono Oculto por supostas ligações com o PCC no setor de combustíveis.

Sobre a possível ajuda norte-americana, Lula foi enfático: "Disse ao presidente Trump que, se ele quiser participar, tem espaço. Mas vai ter que trabalhar em consonância com o que é decisão do governo do Brasil e da polícia brasileira".

O que é o programa "Brasil Contra o Crime Organizado"?

O programa "Brasil Contra o Crime Organizado" foi lançado nesta terça-feira, 12, com a participação do presidente Lula, e de outras lideranças como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

A execução das medidas dependerá da adesão dos estados. As unidades da federação que integrarem o programa poderão acessar recursos de fundos federais destinados à área de segurança pública.

De acordo com uma declaração de José Guimarães, ministro de Relações Institucionais, feita nesta segunda-feira, 11, o plano prevê cerca de R$ 11 bilhões em investimentos. Desse total, R$ 1 bilhão virá do Orçamento deste ano, enquanto os outros R$ 10 bilhões serão disponibilizados por meio de financiamento do BNDES aos governos estaduais.

As ações serão divididas em quatro frentes principais:

  • enfrentamento ao tráfico de armas;
  • asfixia financeira do crime organizado;
  • ampliação das taxas de esclarecimento de homicídios;
  • reforço da segurança no sistema prisional.

O pacote integra a estratégia do governo federal de ampliar o combate às facções criminosas e fortalecer investigações conduzidas pelos órgãos de segurança pública.

Como o programa deve funcionar?

Controle das penitenciárias e ataque à estrutura financeira das facções

Para inibir a atuação de facções nas penitenciárias, a proposta prevê a adoção, nos presídios estaduais, de protocolos semelhantes aos utilizados nas penitenciárias federais. Entre as medidas estão a instalação de bloqueadores de celular e a modernização de equipamentos de raio-x e de revista.

A iniciativa busca dificultar a comunicação entre líderes de facções presos e integrantes das organizações criminosas em liberdade. O plano também inclui a criação de um centro nacional de inteligência voltado à integração entre União e estados no monitoramento do sistema prisional.

Na área financeira, o governo pretende ampliar o combate às estruturas econômicas das facções criminosas. O decreto deverá instituir uma Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Nacional.

A estrutura terá atuação centralizada e permanente para coordenar operações entre órgãos de segurança pública responsáveis por investigações sobre organizações criminosas.

Registros de homicídio

Outro foco do programa será a elevação dos índices de resolução de homicídios. Dados do Instituto Sou da Paz apontam que 36% dos homicídios são esclarecidos no Brasil, percentual abaixo da média mundial, de 63%.

Entre as medidas previstas estão a padronização dos registros de homicídios, o compartilhamento de bases de dados e o fortalecimento das polícias científicas e dos serviços de perícia estaduais.

Em versões anteriores da proposta, o governo incluiu ações voltadas à proteção da Amazônia, ao controle de fronteiras e à prevenção da ocupação territorial por facções criminosas.

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