Guerra em Israel: reféns do Hamas já somam mais de 15 nacionalidades; entenda

Dezenas de estrangeiros foram mortos, desaparecidos ou feitos reféns depois do ataque surpresa a Israel por militantes do grupo extremista Hamas neste sábado, 7.

Até o momento, o conflito deixou mais de 1,8 mil mortos, em ataques retaliatórios a Gaza pelas forças israelenses.

De acordo com o governo de Benjamin Netanyahu, cerca de 150 pessoas foram sequestradas durante a invasão do Hamas. Entre as pessoas feitas de reféns, estão mulheres, idosos e crianças.

Muitos dos estrangeiros mortos e desaparecidos estavam em um festival de música eletrônica no deserto do sul de Israel no fim de semana, quando o ataque do Hamas começou.

O que se sabe até agora sobre as vítimas estrangeiras do ataque do Hamas:

Estados Unidos

O governo dos EUA confirmou a morte de pelo menos 11 cidadãos norte-americanos e disse que alguns dos seus cidadãos podem estar entre os reféns detidos pelo Hamas.

“Infelizmente, sabemos agora que pelo menos 11 cidadãos americanos estavam entre os mortos”, disse o presidente Joe Biden em um comunicado.

México

A ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Barcena, informou em uma postagem no X, antigo Twitter, que duas pessoas, um homem e uma mulher, foram feitos reféns pelo movimento extremista. Ela não deu mais detalhes sobre as vítimas ou se há mexicanos mortos entre Israel e a Faixa de Gaza.

Argentina

O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Santiago Cafiero, informou na segunda-feira, 9, que sete argentinos foram mortos durante os ataques em Israel e mais 15 continuam desaparecidos.

Áustria

O Ministério das Relações Exteriores da Áustria anunciou na terça-feira, 10, que três cidadãos com dupla nacionalidade austríaca-israelense que estavam no sul de Israel poderiam estar entre os sequestrados.

França

Segundo o governo francês, duas pessoas foram mortas no ataque e uma criança de 12 anos está entre os 14 cidadãos desaparecidos. “Com base nas informações que temos, consideramos altamente provável que alguns deles tenham sido raptados”, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês em um comunicado.

Alemanha

Vários cidadãos com dupla nacionalidade alemão-israelense foram feitos reféns, disse uma fonte do Ministério das Relações Exteriores alemão, segundo a rede Al-Jazeera.

Tailândia

Nesta terça-feira, 10, o vice-ministro das Relações Exteriores da Tailândia, Jakkapong Sangmanee, confirmou que 18 cidadãos foram mortos nos ataques e 11 feitos prisioneiros pelo Hamas.

Reino Unido

Um homem britânico que estava servindo no exército israelense foi morto em combates com o Hamas. A vítima foi identificada como Nathaniel Young, 20, e sua morte foi confirmada por sua família, informou o embaixador de Israel no Reino Unido. Além disso, uma jovem de 26 anos está desaparecida na região de Gaza.

Itália

O ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, afirmou em um comunicado que dois ítalo-israelenses estavam desaparecidos. “Eles não foram localizados e não atendem ligações”.

Tanzânia

O embaixador da Tanzânia em Israel confirmou em um comunicado que dois cidadãos tanzanianos estão desaparecidos.

Rússia

Pelo menos um russo foi morto e quatro estão desaparecidos, informou a Embaixada da Rússia em Tel Aviv na segunda-feira, segundo a Al-Jazeera.

Filipinas

O Ministério das Relações Exteriores das Filipinas disse que sete cidadãos filipinos estão desaparecidos.

Peru

O Ministério das Relações Exteriores do Peru disse que dois de seus cidadãos estavam desaparecidos, sem dar muitos detalhes.

Chile

O Ministério das Relações Exteriores do Chile confirmou na segunda-feira, 9, que dois de seus cidadãos estão desaparecidos. O casal vivia num kibutz não muito longe da fronteira de Israel com Gaza.

Paraguai

Dois cidadãos paraguaios que viviam em Israel estão desaparecidos, informou o governo do Paraguai, em nota.

Colômbia

O governo de Gustavo Petro confirmou que dois colombianos que estavam em um festival de música eletrônica no sábado, 7, estão desaparecidos e estão sendo feitos esforços para localizá-los.

Canadá

O governo canadense disse que um cidadão de seu país morreu e outros três continuam desaparecidos.