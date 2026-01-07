Mundo

Governo dos EUA anuncia plano para Venezuela com três fases e inclui transição de poder

Segundo Marco Rubio, secretário de Estado, as medidas visam garantir a estabilidade do país após a prisão de Nicolás Maduro

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14h35.

Última atualização em 7 de janeiro de 2026 às 14h53.

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira, 7, um plano de três etapas para a Venezuela, apresentado pelo secretário de Estado Marco Rubio, que deverá ser implementado após a prisão do líder venezuelano, Nicolás Maduro, por forças americanas no último sábado.

Maduro e e sua esposa, Cilia Flores, foram capturados em uma operação militar de grande escala que incluiu bombardeios em Caracas e em regiões estratégicas do país. A ação, confirmada pelo presidente americano Donald Trump, levou o chavista para uma prisão nos Estados Unidos sob acusações de narcoterrorismo e abriu uma crise sem precedentes recentes na América do Sul.

Estabilidade da Venezuela

Marco Rubio declarou que a primeira fase será dedicada à estabilização do país, com o objetivo de evitar um colapso político ou social diante da mudança de poder. A intenção, segundo ele, é impedir que a Venezuela entre em situação de caos.

"O primeiro passo é a estabilização do país. Não queremos que ele desemboque em caos", declarou o secretário de Trump.

Por outro lado, Rubio enfatizou que esse processo também contará com a apreensão de petroleiros.

"Eles têm óleo que está preso na Venezuela. Eles não podem movê-lo devido à nossa quarentena e porque está sancionado. Nós vamos tomar entre 30 e 50 milhões de barras de óleo. Nós vamos vendê-lo no mercado, nas taxas de mercado, não nos descontos que a Venezuela estava recebendo".

E acrescentou: "Esse dinheiro será, então, tratado de uma forma que nós vamos controlar como é distribuído, de uma forma que beneficie as pessoas venezuelas, não a corrupção, não o regime."

Recuperação da economia

A segunda etapa prevê a recuperação econômica. Nessa fase, o governo dos Estados Unidos buscará garantir que empresas americanas, ocidentais e de outras origens tenham acesso justo ao mercado venezuelano.

Ao mesmo tempo, será iniciado um processo de reconciliação nacional, com anistia a opositores, libertação de presos políticos e retorno de exilados, além da reconstrução da sociedade civil.

Transição política

A terceira e última fase será voltada à transição política, com a formação de novas estruturas institucionais e a substituição do atual regime por um novo governo.

Desde que Nicolás Maduro foi capturado pelos Estados Unidos, o comando do governo venezuelano passou a ser exercido por sua vice, Delcy Rodríguez, uma das figuras centrais do chavismo, que se tornou presidente interina do país.

