Governo brasileiro condena ataque aéreo de Israel na Faixa de Gaza

O governo brasileiro condenou o novo ataque aéreo realizado neste sábado, 10, pelo exército israelense na Faixa de Gaza.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores expressou “profunda solidariedade às famílias das vítimas” e lembrou da exigência, segundo o Direito Internacional Humanitário, de que Israel “atue com base no princípio da proporcionalidade”.

“Recorda a exigência, de acordo com o Direito Internacional Humanitário, de que Israel atue com base no princípio da proporcionalidade, tomando as medidas necessárias para proteger a população civil nos territórios ocupados. O desrespeito a esse princípio tem sido recorrente nas operações militares israelenses na Faixa de Gaza nos últimos dez meses”, diz a nota.

O Brasil lamentou ainda que o governo israelense siga escalando o conflito, apesar dos esforços pelo cessar fogo.