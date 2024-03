George Santos vai concorrer novamente ao Congresso dos EUA

O republicano George Santos anunciou na última quinta-feira, 7, que vai concorrer novamente a um assento no Congresso dos Estados Unidos, depois de ter sido expulso por seus colegas em dezembro. Ele planeja disputar contra Nick LaLota, um de seus detratores mais ferrenhos, pelo 1º Distrito de Nova York. Anteriormente, ele representava o 3º Distrito.

"Depois de muitas orações e conversas com meus amigos e família, tomei uma decisão muito importante que vai agitar as coisas", disse Santos na rede social X, antigo Twitter. "Esta noite, quero anunciar que estarei retornando à arena política e desafiando Nick."

"Fiz vários sacrifícios pessoais em nome de servir ao povo americano", continuou. "Minha promessa é que nunca vou recuar por causa do meu amor por este país." O ex-congressista também disse concorrer à direita de LaLota, argumentando que "Nova York não teve um conservador real que os representasse desde que deixei o cargo arbitrariamente".

Em dezembro, a Câmara votou 311-114 para remover Santos, ultrapassando a maioria de dois terços exigida pela Constituição para expulsar um membro do Congresso. Republicanos que antes o apoiavam passaram a votar por sua expulsão após uma investigação do Comitê de Ética concluir que ele havia violado leis federais e apresentado sua carreira política como uma fraude que ele havia usado para enriquecer. Segundo o relatório do comitê, Santos também havia gastado fundos de campanha em Botox, produtos de grife e em um site conhecido por seu conteúdo explícito.

Filho de brasileiros, o republicano George Soros tem um caso criminal pendente, cujo julgamento está marcado para setembro. Ele enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e roubo de identidade agravado. Segundo os promotores, ele enganou doadores, apresentou relatórios de campanha falsos e recebeu seguro-desemprego quando na verdade estava empregado.

"Para elevar o padrão no Congresso e responsabilizar um mentiroso patológico que roubou uma eleição, liderei a carga para expulsar George Santos", disse LaLota em comunicado logo após o anúncio de Santos. "Se concluir o trabalho requer vencê-lo em uma primária, me inclua nisso."

"No início, pensei que fosse uma piada", disse ele em uma entrevista. "Quero dizer, ainda acho que é meio piada. Você nunca sabe com Santos o que é real e o que não é."